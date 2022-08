Dresden/Chemnitz. Ukraine-Krieg, Energiekrise und Corona-Pandemie haben im August die Arbeitslosenzahlen in Dresden und in ganz Sachsen nach oben getrieben.

Im Freistaat waren fast 123 500 Menschen auf Jobsuche – etwa 4900 mehr als noch im Juli und rund 1700 mehr als vor einem Jahr, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. Die Arbeitslosenquote kletterte von 5,6 auf 5,9 Prozent. Klaus-Peter Hansen, Chef der Regionaldirektion, sieht für die nächsten Monate „viele, viele Risiken“.

Auch 23 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf Jobsuche

In Dresden stieg die Zahl der Arbeitslosen im August gegenüber Juli um 135 auf aktuell 18 594. Im Vergleich zum August des Vorjahres waren das 272 Erwerbslose mehr. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat geringfügig um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent an.

Begründet wurde der Anstieg damit, dass sich viele junge Menschen nach dem Ende von Schule oder Ausbildung zunächst arbeitslos melden. Die Zurückhaltung der Unternehmen, Leute einzustellen, führte Hansen auf den Sommerferienmodus zurück, aber auch auf die Unsicherheit durch Krieg und Energiekrise. Außerdem hätten sich weitere Kriegsflüchtlinge arbeitslos gemeldet. So werden inzwischen mehr als 23 000 erwerbsfähige Männer und Frauen aus der Ukraine von den Jobcentern und Arbeitsagenturen betreut. „Das, was der Wirtschaft bevorsteht und den Menschen in den Betrieben, das ist nach wie vor sehr, sehr nebulös“, sagte Hansen.

Weniger offene Stellen in Dresden

„Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hat einen Dämpfer erhalten, doch der Bedarf an Fach- und Arbeitskräften bleibt hoch“, konstatierte Arbeitsminister Martin Dulig (SPD). Er forderte eine vereinfachte Abrechnung der Kurzarbeit bei den aufgelaufenen Corona-Fällen. So würden Arbeitsagenturen besser in die Lage versetzt, sich auf Qualifizierung, Vermittlung und einen möglichen Anstieg der Kurzarbeit zu konzentrieren.

Dresdens Agenturchef Jan Pratzka sieht eine deutlich gesunkene Dynamik am Arbeitsmarkt, hofft jedoch trotz aller widrigen Umstände, dass dies ein vorübergehender Zustand ist. Dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Agentur für Arbeit und Jobcenter Dresden seien im August 1235 freie Stellen am ersten Arbeitsmarkt gemeldet worden – 32 weniger als im Juli. Die meisten Angebote kamen aus den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (246 Stellen), aus der Zeitarbeit (215), der öffentlichen Verwaltung (173), dem Gesundheits- und Sozialwesen (109) sowie aus dem Handel und dem Bereich Erziehung & Unterricht (je 84 Stellen).

Fokus in Dresden auf Ausbildungsmarkt

Pratzka lenkt den Fokus mit Blick auf den Fachkräfte – und Nachwuchsmangel auf den Ausbildungsmarkt. "Noch immer gibt es offene Ausbildungsstellen und Jugendliche, die ihre Lehrstelle noch nicht in der Tasche haben", erklärte er. Wer Unterstützung bei der Ausbildungsvermittlung benötige, könne sich jederzeit an die Arbeitsagentur wenden. Außerdem, so Pratzka, hätten die Netzwerkpartner des JugendBeratungsCenters Dresden am 7. September ein Speed-Dating in der Straßenbahn organisiert.

Von Barbara Stock und Andreas Hummel