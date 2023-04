Asylunterkünfte gesucht – Dresden benötigt mehr Immobilien für Flüchtlinge

Dresden. 2200 Asylbewerberinnen und Asylbewerber nimmt die Stadt Dresden im Jahr 2023 voraussichtlich auf. Diese Zahl ist gesetzlich verpflichtend, weshalb die Stadtverwaltung aktuell auf der Suche nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten ist. Der Fokus liegt auf Wohnungen in allen Stadtteilen sowie Gebäuden und Grundstücken, die sich als Asylunterkünfte eignen. Über das Online-Portal der Stadt können potenzielle Vertragspartner Kontakt aufnehmen. Unter dresden.de/asylunterkunft-melden steht eine Checkliste mit allen Anforderungen bereit, sowie ein Formular zur Angebotsübermittlung. Alternativ besteht die Möglichkeit, Exposees per Mail an 65-mietvertragsverwaltung@dresden.de zu schicken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Sechs Quadratmeter Pro Person

Voraussetzungen für die Wohnungen und Apartments sind die Ausstattung mit einer Selbstversorgerküche und eigenem Bad und eine Verfügbarkeit von mindestens zwei Jahren. Darüber hinaus schreibt die Verwaltungsvorschrift Unterbringung des Freistaates Sachsen vor, pro Person mindestens sechs Quadratmeter Nutzfläche zum Wohnen und Schlafen zur Verfügung zu stellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Migrationssozialarbeit“ als Teil der Asyl-Strategie

Ein wichtiges Stichwort der Dresdner Asylpolitik ist die Migrationssozialarbeit. Erfahrene Sozialarbeiter und -arbeiterinnen begleiten die Geflüchteten, um das Miteinander der alten und neuen Nachbarn zu gestalten. Dafür hat die Stadt vier regionale Integrationsbüros eingerichtet, mit deren Hilfe das Ankommen und Einleben im neuen Umfeld erleichtert werden soll. Die sogenannten Regionalkoordinatoren unterstützen Asylbewerber beim Umzug, organisieren Patenschaften und Nachbarschaftstreffs oder schlichten Meinungsverschiedenheiten.