﻿Stadtbezirksbeirat Prohlis spricht sich gegen Asylunterkünfte im Dresdner Südosten aus

Wohncontainer für eine Flüchtlingsunterkunft, wie hier im Stadtteil Sporbitz, sollen in Dresden an weiteren Standorten entstehen. Der Stadtrat stimmt voraussichtlich im Mai darüber ab.

Dresden. Die Sitzung des Bezirksbeirates am Montagabend in Prohlis wurde mit Spannung erwartet, denn der erste Tagesordnungspunkt lautete „Unterbringung asylsuchender Menschen – Standorte zur Errichtung von Unterkünften in modularer Bauweise“. Diese sogenannten mobilen Wohneinheiten sorgen nicht nur für Aufregung im Stadtteil, sondern auch unter den Fraktionen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konkret ging es am Montag um die geplanten Unterkünfte an der Windmühlenstraße, dem Rudolf-Bergander-Ring und der Geystraße. Diese Standorte hat die Verwaltung ins Auge gefasst, um dort Wohncontainer für jeweils etwa 150 Menschen errichten zu lassen. An der Geystraße und dem Rudolf-Bergander-Ring sollen laut Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) vor allem afghanische Ortskräfte und ihre Familien untergebracht werden.

Provokante, Sach- und grundsätzliche Fragen der Bürger

Bevor am 11. Mai der Stadtrat über die Pläne zur Unterbringung final abstimmt, sind Beratungen in den Stadtteilen angesetzt. Den Auftakt machte nun die öffentliche Sitzung in Prohlis. Da deutlich mehr teilnehmende Bürger als üblich erwartet wurden, fand die Sitzung in der Turnhalle der 120. Grundschule statt. Auch die Polizei und Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes waren vor Ort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Debatte zwischen Bürgern, Stadtverwaltung und Beiräten verlief hitzig und über die vorgesehene Zeit hinaus, Beleidigungen oder gar Gewalt gab es nicht. Gestellt wurden Sachfragen, etwa nach Zufahrtswegen zur Unterkunft Geystraße und auch grundsätzliche Fragen wie der nach einer konsequenteren Abschiebepraxis. Als Grundtenor kristallisierte sich die Frage heraus, warum Prohlis Asylbewerber zugewiesen bekommt und nicht zum Beispiel der Weiße Hirsch.

Viel Applaus erntete Max Schreiber von den rechtsextremen „Freien Sachsen“ für besonders provokante Fragestellungen etwa zu den Reinigungsdiensten in den Unterkünften – putzen könnten die Menschen doch wohl selbst. Antwort: Gereinigt werden laut Stadt nur die öffentlichen Flächen der Unterkunft.

Der „Unterbringungsschwerpunkt“ Prohlis – Ergänzungsantrag von Grün-Rot-Rot

Bedenken gegen die Pläne der Stadtverwaltung äußerten indes im Stadtbezirksbeirat auch die Vertreter von Grün-Rot-Rot. Denn schon jetzt leben besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund im Dresdner Südosten, ist der Stadtbezirk Prohlis ein „Unterbringungsschwerpunkt“. Um eine weitere Zuspitzung der sozialen Belastung in diesem Teil der Stadt zu vermeiden, forderten Grüne, SPD und Linke in einem gemeinsamen Ergänzungsantrag ein Bündel entsprechender Maßnahmen.

Der Antrag sah allen voran die Deckelung der Größe der jeweiligen Einrichtungen vor – auf höchstens 68 Menschen. Die Auswahl etwaiger weiterer Standorte sei mit dem Stadtbezirksbeirat Prohlis abzustimmen. Zudem solle die Stadt dabei auch noch einmal prüfen, ob nicht doch leer stehende Gebäude infrage kommen. Bei der avisierten Siedlung an der Geystraße in Strehlen sollten die Nachbarn bei der Anordnung der Container mit einbezogen werden. Darüber hinaus müsse die Stadt vorab für ausreichend Kapazitäten und Angebote in Kindertages- und Bildungseinrichtungen vor Ort sorgen – ebenso für ausreichend Sport- und Freizeitflächen im Umfeld der Unterkünfte.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Antragsteller warnten ausdrücklich vor „einem möglichen Scheitern der bisher im Stadtbezirk Prohlis kontinuierlich geleisteten Integrationsarbeit“. Bisher, so der Vorwurf, würden interkulturelle Projekte in Dresden nicht ausreichend und zuverlässig gefördert. Die Migrationssozialarbeit müsse deshalb in den Schwerpunktgebieten ausgebaut werden, so eine weitere zentrale Forderung.

CDU-Ersetzungsantrag wird mit AfD- und Freie Wähler-Stimmen verabschiedet

Dieser Antrag kam jedoch garnicht erst zur Abstimmung. Stattdessen wurde ein Ersetzungsantrag der Prohliser CDU mit den Stimmen der Christdemokraten, der AfD und der Freien Wähler angenommen. Der Stadtbezirksbeirat Prohlis sprach sich damit gegen alle drei geplanten Asylunterkünfte aus, also auch die für afghanische Ortskräfte samt Familien.

Das Thema der geplanten Asylunterkünfte bestimmt die Sitzungen der Bezirksräte in dieser Woche im Stadtgebiet. Nach Prohlis folgen am Dienstag Beratungen in Pieschen, am Mittwoch sind die Bezirke Altstadt und Leuben an der Reihe. Die finale Entscheidung trifft der Stadtrat im Mai.