﻿Asylcontainer: Blasewitz und Cotta stimmen zu, Schönfeld-Weißig lehnt ab

Die Asylcontainer in Sporbitz. Am Stadtrand hat die Verwaltung den ersten Standort schon errichtet.

Dresden. Zu seiner 41. Sitzung war der Stadtbezirksbeirat (SBR) Blasewitz am Mittwoch in den Schulcampus Tolkewitz umgezogen. Das schien angemessen, denn die große Aula war gut gefüllt. Was so viel Interesse weckte, war Tagesordnungspunkt 2 – die Vorschläge der Stadtverwaltung zur Unterbringung von Asylsuchenden. Im Bereich des Stadtbezirks ist dafür ein Standort für 48 Alleinreisende an der Löwenhainer Straße in Seidnitz vorgesehen. Die Kosten für zwei Jahre liegen bei knapp vier Millionen Euro. Der Beirat stimmte schließlich für die Vorlage der Stadt, dem vorausgegangen war eine hoch emotionale Debatte.

Bau- und Stadtentwicklungsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne) hatte die Pläne vorgestellt. Die Fakten sind bekannt: Die Unterbringung von Flüchtlingen sei eine Pflichtaufgabe der Stadt, sagte er, in diesem Jahr würden – die vor dem Krieg in der Ukraine Flüchtenden nicht mitgezählt – rund 2200 Menschen erwartet, vor allem aus Syrien und Afghanistan. Die Kapazitäten der Stadt seien erschöpft, Turnhallen und die Messe sollten nicht wieder dafür genommen werden, deshalb müsse man Standorte für mobile Container finden. Neun sind es über das Stadtgebiet verteilt. Eine vorübergehende Maßnahme, 24 Monate sollen sie genutzt werden.

Aus dem Publikum meldeten sich eine Reihe von Eltern, die sich Sorgen um die Sicherheit ihrer Kinder machen. Rund um den Standort Löwenhainer Straße gibt es fünf Schulen. Die Mutter eines 13-Jährigen klagte, Geld sei da für jedermann, „nur nicht für unsere Kinder, unsere Obdachlosen“. Dem widersprach Bürgermeister Kühn energisch, ein dreistelliger Millionenbetrag werde allein für Schulen und Kitas verwendet.

Der größte Stadtbezirk mit den wenigsten Zuweisungen

Linke-Beirat Andreas Naumann rechnete vor, Blasewitz sei der größte Stadtbezirk Dresdens mit den meisten Einwohnern, „und wir kriegen die kleinste Menge an Asylbewerbern“. Einer im Publikum berichtete dann auch von guten Erfahrungen – freundliche Kontakte mit Flüchtlingen aus Afghanistan, „hochintelligent, ansprechbar“, man helfe sich gegenseitig. „Integration gelingt nur, wenn das Vertrauen besser wird.“

Das blieb unkommentiert, doch die Stimmung im Publikum war aufgeheizt. Beifall und Buhrufe begleiteten die Debatte. Stadtbezirksamtsleiter Christian Barth hatte zwar zu Beginn um Mäßigung gebeten, aber das ging nicht lange gut. „Wo leben wir denn hier, in einer Diktatur?“, rief ein erboster Besucher.

Nach dem Vortrag von Kühn hatten zunächst die Beiräte das Wort. René Lange von der AfD forderte, die Landesregierung unter Druck zu setzen, um abgelehnte Asylbewerber abzuschieben. Außerdem sprach die AfD Fragen der Sicherheit an – die Sorge um Vandalismus, Vermüllung, hohe Kriminalität. „Sie unterstellen hier, jeder Flüchtling habe kriminelle Absichten“, kritisierte Bürgermeister Kühn. Letztlich gab es von der Partei einen Ersetzungsantrag gegen jegliche Flüchtlingsunterbringung an der Löwenstraße. Außerdem solle die Stadt sich für die Rückführung abgelehnter Asylbewerber einsetzen und auf einen Einreisestopp hinwirken.

Das stieß auf Applaus im Publikum, fand aber keine Mehrheit bei den Beiräten. Sie lehnten den Ersetzungsantrag mit 17 zu vier Stimmen ab und stimmten der Vorlage für die Unterbringung mit 16 zu vier Stimmen bei einer Enthaltung zu. Zustimmung fand auch ein Ergänzungsantrag der CDU: Belegungsbegrenzung auf 48 Personen, maximale Belegungszeit 24 Monate sowie eine „umfassende, flächendeckende Bürgerinformation für die Anwohner“.

Schönfeld-Weißig stimmt AfD-Antrag zu

Auf Zustimmung stieß hingegen der Ersetzungsantrag der AfD zwei Tage zuvor, am Montagabend, in der Sitzung des Ortschaftrates Schönfeld-Weißig. Die Vorlage der Stadt lehnte er mit 13 zu fünf Stimmen ab. Dort ging es deutlich hitziger zu, die Debatte dauerte an die vier Stunden, es gab Demonstrationen pro und contra Asylcontainer und Flüchtlingsaufnahme vor dem Gasthof Weißig, in dem der Ortschaftsrat tagte. Zahlreiche Interessenten fanden keinen Platz im Saal.

Mit dem AfD-Antrag stimmten die Ortschaftsräte gegen den Standort Forststraße in Weißig zur Unterbringung von 48 männlichen Flüchtlingen. Die übrigen AfD-Forderungen waren identisch mit denen in Blasewitz. Die Ablehnung des Asyl-Standorts wurde begründet mit starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens sowie Konfliktpotenzial wegen der angrenzenden Sportplätze. Außerdem fürchteten viele Bewohner um ihre und die Sicherheit ihrer Kinder. Sollte der Stadtrat am 11. Mai für die neun Asylstandorte entscheiden, will die Ortschaft seine Streitvertretung nutzen – ein Recht, das bei der Eingemeindung vereinbart wurde, sollte es zu Differenzen mit der Stadt Dresden kommen. Die Asylcontainer seien ein massiver Eingriff in den gültigen Flächennutzungsplan für die Forststraße.

Cotta stimmt den städtischen Plänen zu

Am Mittwochabend stand auch im Stadtbezirksbeirat Cotta die Vorlage zu den Asyl-Containern auf der Tagesordnung. Die Unterkunft soll für 48 Menschen am Altgorbitzer Ring errichtet werden. Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke) erläuterte die Vorlage im Stadtbezirksbeirat. Vier Stunden dauerte die Debatte, dann stimmten die Beiräte mit neun zu acht Stimmen bei einer Enthaltung knapp den städtischen Plänen zu.

Die Zustimmung ist verbunden mit einem Zusatzantrag, den SPD, FDP, Grüne und Linke eingebracht hatten. Danach soll der Betreuungsschlüssel von 1:80 auf 1:50 gesenkt und die Förderung der Straßensozialarbeit verstärkt werden. In der dortigen Volkshochschule sollen Sprachkurse und „tagesstrukturierende Maßnahmen“ angeboten werden. Außerdem soll der Oberbürgermeister eine bessere Informationspolitik sicherstellen.

Schließlich soll die Großsiedlung Gorbitz bei der nächsten Standortsuche für Asylunterkünfte nicht mehr mit einbezogen werden. Auch die konkrete Zeitbegrenzung der Unterbringung auf 24 Monate steht im Zusatzantrag. Außerdem sollen die Bäume auf dem Containtergelände möglichst erhalten bleiben.

Am 11. Mai entscheidet der Dresdner Stadtrat über die neun Containterstandorte. Diese waren bereits in mehreren Stadtbezirksbeiräten mitunter heftig diskutiert worden. Prohlis zum Beispiel hatte sich dagegen ausgesprochen, ebenso Leuben. Die Beiräte in der Altstadt stimmten hingegen überraschend für eine größere Unterkunft als vorgesehen.