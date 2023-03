﻿Asyldebatte in Dresden: „Dann wird die Messe zur Massenunterkunft“

Dresden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat am Donnerstag an den Stadtrat appelliert, die Pläne der Stadtverwaltung zu den Containerstandorten für Asylbewerber nicht zu blockieren. „Sonst müssen wir die Messe schließen und als Massenunterkunft nutzen. Als Nächstes werden dann Turnhallen für die Unterbringung genutzt.“ Das sei nicht akzeptabel für die Schüler und Vereine, aber auch für die Menschen auf der Flucht, so Hilbert. „Wir müssen alles tun, um diese Szenarien zu verhindern“, so der OB.

„Eine humanitäre Notwendigkeit“

Die Unterbringung von Menschen auf der Flucht sei mehr als eine Pflichtaufgabe für die Kommune. „Das ist eine humanitäre Notwendigkeit.“ Dresden rechne damit, in diesem Jahr bis zu 2200 Menschen unterbringen zu müssen. Das heiße, dass die Stadt 1600 neue Plätze schaffen müsse. In neun Containerdörfern sollen mehr als 800 Plätze eingerichtet werden. Das bedeute aber auch, dass die Stadt weitere 800 Plätze einrichten müsse. Hilbert kündigte dazu neue Vorlagen der Stadt an, die unter anderem Kapazitäten in Hotels anmieten will.

„Es gibt keine Geheimpläne“

Mehrere Fraktionen wie die CDU oder die FDP hatten angekündigt, einzelne Standorte oder das gesamte Konzept der Containerdörfer abzulehnen. „Das bedeutet nicht, über einzelne Standorte nicht sprechen zu können“, erklärte Hilbert seinen Appell. Es gebe auch keine Geheimpläne oder Entscheidungen ohne Beteiligung der Stadtbezirksbeiräte oder Ortschaftsräte.

CDU-Eilantrag „populistisch“

Eilanträge der CDU und der Linken kritisierte Hilbert als „populistisch“. Die CDU hatte gefordert, dass der Stadtrat seinen Beschluss zurücknimmt, Dresden als „Sicheren Hafen“ zu deklarieren. Seit dem Beschluss im März 2022 habe die Stadt nicht einen Asylbewerber über der gesetzlich vorgeschriebenen Quote aufgenommen, erklärte der OB. Deshalb ändere sich nichts, wenn der CDU-Antrag verhandelt werde. Eine Eilbedürftigkeit könne er nicht erkennen.

„Ich lasse mir nichts von den Linken diktieren“

Die Linken wollten Hilbert per Eilantrag dazu zwingen, an der Bürger-Informationsveranstaltung am 31. März zu den Containerstandorten teilzunehmen. „Nicht der Stadtrat bestimmt über meinen Kalender“, so der OB. Er müsse sich nicht vorwerfen lassen, Debatten zur Asylthematik aus dem Weg zu gehen. Er habe mit den Beigeordneten überlegt, bei welchen Veranstaltungen seine Teilnahme sinnvoll sei und bei welchen Veranstaltungen die Anwesenheit des OB zu einer Instrumentalisierung und politischen Grundsatzdebatten führen könne. „Ich lasse mir nicht von den Linken diktieren, welche Termine ich wahrnehme“, so Hilbert.

29 städtische Flächen geprüft

Laut Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) hat die Stadt 29 städtische Flächen für die Einrichtung von Containerdörfern untersucht. 20 seien aus den verschiedensten Gründen verworfen worden. Die Container sollen zwei Jahre stehen und der Stadt die Luft verschaffen, städtische Immobilien zu Sammelunterkünften auszubauen. Die Finanzierung der Arbeiten sei aber ein finanzieller Kraftakt, so Kühn, der Bund müsse seinen Anteil leisten und die Stadt finanziell dabei unterstützen.