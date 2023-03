﻿Asyldebatte nimmt Fahrt auf: „Es wäre fatal, wenn Dresden den Sicheren Hafen zurückgibt“

Am Freitag informiert die Stadtverwaltung in der Dreikönigskirche über die Unterbringung von Asylbewerbern. Thomas Arnold, Direktor der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen, warnt vor einer Polarisierung und fordert eine gute Kommunikation von der Verwaltung.

Dresden. Die Stadtverwaltung informiert am Freitagabend in der Dreikönigskirche über die Unterbringung von Asylbewerbern. Thomas Arnold ist Direktor der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und Berater der Deutschen Bischofskonferenz für politische Fragen. Er fordert eine gute Kommunikation von der Stadtverwaltung bei der Thematik Flucht, Migration und Asyl.

Nicht die Mehrheit auffordern, lauter zu werden

Frage: Wie nimmt man die Menschen mit bei der Unterbringung von Asylbewerbern?

Thomas Arnold: In Dresden entsteht der Eindruck, dass viele Menschen gegen die Unterbringung von Schutzsuchenden sind. Ich bin sicher: Hier ist eine Minderheit deutlich lauter als die stille Mehrheit. Wir brauchen jetzt nicht den Protest von der anderen Seite, sondern einen Austausch der ernst gemeinten Argumente. Es müssen diejenigen gestärkt werden, die darüber nachdenken wollen, wie das Asylrecht in Dresden für alle Seiten gut gestaltet wird.

Thomas Arnold ist Direktor der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. © Quelle: Dietrich Flechtner

Wie sollte diese Debatte geführt werden?

Wir müssen klar differenzieren, auf welchen Ebenen wer welche Prozesse verantwortet. Vor Ort in Dresden geht es doch um die Frage, wie wir mit den Menschen umgehen wollen, die uns zugewiesen werden. Sie brauchen ein Bett. Und sie brauchen Perspektiven. Arbeit, Ausbildung, Schule – all das hilft Menschen, Hoffnung zu schöpfen. Das muss mitbedacht werden. Wer aber da ist, braucht Begegnung. Bieten wir Kindern die Möglichkeit, mit unseren Wertvorstellungen in Kontakt zu kommen? Wie kommen wir zu Empathie auf beiden Seiten? Das wird nicht gehen, wenn die einen in ihren Containern bleiben und die anderen in ihren Wohnungen.

Wo gibt es denn Alternativen in der Stadt?

Viele kritisieren die Auswahl der Standorte. Schafft die Stadt neue soziale Brennpunkte?

Die Frage ist doch, wo es Alternativen gibt. Wo gibt es in dieser Stadt noch freie Plätze? Wäre die Turnhalle in Striesen passender? Gibt es andere Möglichkeiten als Container? Zelte oder riesige Massenunterkünfte wie die Messe wären mit Blick auf die Betroffenen wahrscheinlich die schlechteren Lösungen. Wohnungen werden Schutzsuchende in dieser Stadt nur in Vierteln finden, wo es eine weitere Verstärkung eh schon bestehender prekärer Situationen gibt. Die Container-Lösungen sind sicher nicht die beste Variante, aber ich vertraue der Stadtverwaltung, dass sie sehr sorgsam ihre Entscheidungen abgewogen hat. Zur Ehrlichkeit gehört ja auch, dass die Stadt nach der Entscheidung jetzt ab September weitere neue Standorte braucht, wenn die Prognosen zutreffen.

Warum wurden so wenige Sozialwohnungen gebaut?

Was sagt man Anwohnern, denen ein Containerdorf vor die Nase gesetzt wird?

Es ist Aufgabe der Kommunalpolitik, den Anwohnern zu erklären, welche Argumente abgewogen wurden und warum man sich gerade für diesen Standort entschieden hat. Klar ist doch, dass das Floriansprinzip „Verschon mein Haus, zünd ein anderes an“ nicht funktioniert. Wenn wir das Asylrecht in Deutschland umsetzen wollen, dürfen wir uns vor den Folgen vor Ort nicht drücken. Die Kommunalpolitik sollte übrigens auch erklären, warum es in den vergangenen Jahren versäumt wurde, weitere Sozialwohnungen zu bauen. Den Bedarf dafür hätte es auch ohne Migration gegeben.

Es wäre fatal, den Sicheren Hafen zurückzugeben

Sollte Dresden die Bezeichnung „Sicherer Hafen“ zurückgeben?

Das wäre fatal. Auf Dresden hat vor acht Jahren eine ganze Nation geblickt, als hier Pegida marschierte. Wenn wir den Sicheren Hafen zurückgeben, bestätigen wir das Vorurteil erneut, dass Dresden weiter rechtsextrem und fremdenfeindlich ist. Dabei braucht Dresden Zuwanderung, um unseren Wohlstand halten und ausbauen zu können. Machen wir uns nichts vor. Die Menschen kommen aus dem Irak nicht nach Dresden, weil sich die Stadt als „Sicherer Hafen“ bezeichnet. Unsere Stadt bringen nicht die Vereinbarungen des „Sicheren Hafens“ an die Grenzen der Belastbarkeit, sondern die hohe Zahl der Migranten, die gemäß des Königsteiner Schlüssels aufgeteilt werden.

Jeder Mensch hat die gleiche Würde

Dresden hat über 8000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine mit offenen Armen empfangen. Wäre es nicht an der Zeit, das Signal zu senden: „Wir können nicht mehr!“?

Die Stadt hat bei der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen Großartiges geleistet. Es ist eine besondere Herausforderung, jetzt auch die Schutzsuchenden unterzubringen. Wir reden ja von Menschen, deren Schutzgesuch nach rechtlichen Maßstäben geprüft wird und die auf Grundlage unseres Grundgesetzes einen Anspruch auf Aufnahme und Schutz haben. Egal welcher Herkunft: Jeder Mensch hat die gleiche Würde. Das wird aber nicht umsonst sein. Deswegen ist jetzt auch Berlin gefragt: Es bedarf mehr Unterstützung vom Bund. Egal, ob Stadt oder Einrichtungen wie die Caritas – alle berichten, dass es jetzt mehr Ressourcen für die Unterbringung und Betreuung von Schutzsuchenden braucht. Der Bund steht in der Pflicht. Wenn wir nicht nur ein offenes Herz haben wollen, sondern unsere Haltung auch angemessen umsetzen wollen, dann braucht es eine vernünftige Ausstattung, also mehr Geld. Migranten ordentlich zu begleiten, geht nicht nur im Ehrenamt. Wir müssen Offenheit und Verständnis erreichen, um Vorurteile abzubauen.

Wir werden Ressourcen benötigen

Wer soll das alles bezahlen?

Wir werden Ressourcen benötigen, die uns an anderen Stellen zunächst fehlen. Diesen Preis muss unsere Gesellschaft bezahlen. Aber ist das die richtige Rechnung? Ich will gar nicht vom Nutzen einer gelungenen Integration sprechen. Blicken Sie nur auf jene, die hier während ihres Aufenthalts etwas von unserer freiheitlichen, liberalen Demokratie lernen und später in ihrem Land verwirklichen. Diese Menschen werden, wenn wir es gemeinsam gut machen, zu Hoffnungsmachern für viele. Diese Rechnung hat viele Variablen, weil sie auf die Zukunft spekuliert. Aber wir haben vor Ort einen ganz gehörigen Anteil daran, ob diese Rechnung aufgeht.

Die Stimmung ist gereizter als 2015

Wann ist der Punkt erreicht, an dem die Gesellschaft überfordert ist?

Wir haben noch gar nicht ausdiskutiert, wo die Grenze der Belastbarkeit eigentlich verläuft und was wir uns leisten können. Ich bin sicher, dass viele nicht nur den Schutzsuchenden in ihrer Umgebung akzeptieren, sondern sogar bereit sind, etwas für ihn zu geben. Wir dürfen aber nicht unterschätzen, dass die Menschen nach drei Jahren Corona und den Folgen des Ukrainekriegs gereizter sind. Ich glaube, die Menschen sind nicht mit Menschen aus anderen Ländern überfordert, sondern sie werden laut, wenn sie den Eindruck haben, es ginge nicht gerecht zu. Deswegen müssen wir darüber streiten, was Verantwortung in Freiheit bedeutet und wie Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zusammengehen. Es ist eine Diskussion darüber, was uns als Menschen prägt und was uns als Land eint.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert will nicht in die Dreikönigskirche kommen. Halten Sie das für richtig?

Er muss selbst einschätzen, wo er die Schwerpunkte für die Landeshauptstadt Dresden setzt. Ich würde mir wünschen, wenn er als oberster Verantwortungsträger der Kommune so oft wie möglich das Gespräch mit den Bürgern sucht, wenn es um das Erklären von Entscheidungen, den Austausch von Argumenten und das Ringen um Lösungen geht.