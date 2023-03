﻿Asylcontainer: In Dresden-Gorbitz soll es ein Bürgerforum geben

Die Asyldebatte hat Fahrt aufgenommen. Wo sollen in Dresden Asylbewerber untergebracht werden? Wie werden die Anwohner einbezogen? Das sind die aktuellen Entwicklungen und Termine.

Dresden. Am Freitag informiert die Stadtverwaltung ab 17 Uhr in der Dreikönigskirche über ihre Pläne zur Unterbringung von Asylbewerbern. Die Verwaltung plant neun Containerdörfer, in denen über 800 Plätze entstehen sollen. Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) und Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) werden das Konzept vorstellen.