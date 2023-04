﻿Asylcontainer in Dresden-Gorbitz: Brandbrief an den Stadtrat

Die Stadt will am Altgorbitzer Ring eines von neun Containerdörfern für Asylbewerber errichten. Der Vorstand der Eisenbahner-Wohnungsgenossenschaft hält das für das falsche Signal in einem ohnehin benachteiligten Viertel.

Die Asylcontainer in Sporbitz. Am Stadtrand hat die Verwaltung den ersten Standort errichtet.

Dresden. Die Vorstände der Eisenbahner-Wohnungsgenossenschaft Dresden (EWG) haben sich jetzt mit einem Brandbrief zum Thema Unterbringung von Asylbewerbern an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) und die Stadträte gewandt. Antje Neelmeijer und Michael Reichel kritisieren in dem Schreiben Pläne der Stadtverwaltung, ein Containerdorf für Asylbewerber am Altgorbitzer Ring zu errichten. Die Verwaltung will auf einer Freifläche an der Kesselsdorfer Straße Plätze für 48 Asylbewerber schaffen. Gorbitz ist einer von neun Containerstandorten, die der Stadtrat im Mai beschließen soll.

Soziale Mischung erhalten

Die EWG kenne als größter Wohnungsanbieter in Gorbitz die Situation und Stimmung im Stadtteil sehr genau. Die Genossenschaft sehe sich in der Verantwortung, die Entwicklung in der Großsiedlung aktiv zu gestalten. „Wir engagieren uns für eine nachhaltige, zukunftsgerechte Quartiersentwicklung, investieren in unsere Wohnungsbestände und das Wohnumfeld, um mit qualitätsvollen Wohnungsangeboten die soziale Mischung der Bewohnerschaft zu erhalten und stabile Bewohnerstrukturen im Stadtteil zu etablieren“, so die EWG-Vorstände.

Zentrale Unterbringung der dezentral Unterzubringenden

Diese Bemühungen würden von der Stadtverwaltung seit 2016 konterkariert. Neelmejer und Reichel registrieren eine „zentrale Unterbringung der dezentral Unterzubringenden im Stadtteil Gorbitz“. Die Entwicklung der vergangenen Jahre belege deutlich, dass diese Belegungspolitik dem bereits sozial benachteiligten Stadtteil massiv geschadet habe, weiter schade und soziale Brennpunkte schaffe.

Jeder Vierte lebt von Transfereinkommen

In den belegungsgebundenen Wohnungen in Gorbitz würden sich Mieter konzentrieren, die wegen finanzieller oder sozialer Schwierigkeiten in anderen Vierteln keine Wohnung finden würden. „Etwa jeder vierte Bewohner in Gorbitz lebt von Transfereinkommen. Kleinräumig dürfte dieser Anteil in einigen Straßenzügen wesentlich höher sein. 44,3 Prozent aller Kinder in Gorbitz leben in diesen Haushalten“, nennen die EWG-Vorstände Fakten.

25 Prozent Ausländeranteil

Seit 2015 nun sollten in diesem benachteiligten Quartier zahlreiche Zuwanderer eine neue Heimat finden, heißt es in dem Schreiben. Der Anteil ausländischer Bevölkerung sei sprunghaft gestiegen und habe im Stadtteil Gorbitz-Nord/Neuomsewitz schon 2021 bei 27,7 Prozent gelegen. In Gorbitz-Süd, zu diesem Viertel zählt auch der Altgorbitzer Ring, liege der Anteil bei 25 Prozent. „Bereits über ein Drittel der erwerbsfähigen Transferleistungsempfänger in diesem Sozialbezirk sind Ausländer. Nur in wenigen Sozialbezirken der Landeshauptstadt ist die Entwicklung ähnlich besorgniserregend“, konstatieren die EWG-Vorstände.

In den Quartieren findet Integration statt

Angesichts der Zahlen sei es wenig erstaunlich, dass Gorbitz auch als Kriminalitätsschwerpunkt gelte, in dem über „Angsträume“ und „gefährliche Orte“ geforscht und diskutiert werde. „Viel schwieriger könnten die Ausgangsbedingungen für Integration kaum sein“, so Neelmejer und Reichel. Integration finde vor allem in den Quartieren statt. In ihrem Wohngebiet würden die Menschen die meiste Zeit verbringen. Hier entscheide sich, ob sie sich willkommen oder abgelehnt fühlen würden, ob sie miteinander oder gegeneinander leben würden, ob Sympathie oder Argwohn herrsche.

Weitere Konzentration Geflüchteter vermeiden

In Dresden, erklären die EWG-Vorstände, sei wie in vielen anderen Städten die ungünstige Situation eingetreten, dass die Stadtteile mit der geringsten Integrationsfähigkeit die größten Integrationsleistungen vollbringen müssten. „Der außerordentlich hohe Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund im Stadtteil und die zunehmende ethnische Segregation bereiten uns große Sorge. Wenn sich schon die soziale Mischung der Bevölkerung nicht kurzfristig verändern lässt, sollte doch alles getan werden, eine weitere Konzentration Geflüchteter im Stadtteil und damit eine Überforderung von Nachbarschaften zu vermeiden und den sozialen Frieden zu wahren“, heißt es in dem Schreiben. Die EWG-Vorstände appellieren an die Empfänger, die Fläche am Altgorbitzer Ring von der Liste der Containerstandorte zu streichen und durch einen anderen, geeigneteren Standort im Stadtgebiet zu ersetzen.

Stadtbezirksbeirat sieht soziale Brennpunkte

„Ich halte es auch für vollkommen falsch, weitere Asylbewerber nach Gorbitz zu bringen“, erklärt Torsten Nitzsche, Stadtrat für die Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger und Stadtbezirksbeirat in Cotta. Bei Gorbitz handele es sich um einen Stadtteil mit einem schon jetzt sehr hohen Aufkommen an Asylbewerbern. Es gebe zahlreiche soziale Brennpunkte wie den Amalie-Dietrich-Platz, den Merianplatz oder Tanneberger Weg, bestätigt Nitzsche die von den EWG-Vorständen aufgezeigten Probleme.

Antrag auf ein Bürgerforum

Nitzsche fordert eine andere Informationspolitik von der Stadtverwaltung. „Wir werden im Stadtbezirksbeirat Cotta den Antrag auf ein Bürgerforum stellen“, kündigt der Stadtbezirksbeirat an. „Der Bürgerwillen muss bei der Entscheidung über die Standorte im Stadtrat eine Rolle spielen“, fordert er. Er frage sich, worauf es Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) bei seiner Informationspolitik anlege. „Wer die Bürger nicht mitnimmt, der organisiert sich Proteste“, so Nitzsche, der die gleichen Probleme wie in Gorbitz auch an anderen Standorten sieht.

Prohlis hat Standorte abgelehnt

Der Stadtbezirksbeirat Prohlis hat am Montagabend mehrheitlich die drei Containerstandorte im neben Gorbitz zweiten sozialen Brennpunktgebiet Prohlis/Niedersedlitz/Strehlen abgelehnt. Auch in diesen Stadträumen ist der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund sehr hoch.