﻿Asyl-Unterkünfte: Auch Dresdens Ortschaften sollen liefern

Die neun Ortschaften sollen sich an der Unterbringung von Asylbewerbern beteiligen und Flächen für Containerdörfer an die Stadt melden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat jetzt die Ortsvorsteher ins Rathaus zitiert.

Dresden. Die Debatte im Stadtrat über die Unterbringung von Asylbewerbern war intensiv. Viele Fragen sind ungeklärt. Etwa die Finanzierung: Wenn sich an den Rahmenbedingungen nichts ändert, bleibt Dresden auf 33 Millionen Euro sitzen. In diesem Jahr. Der Bund bestellt zwar bei der Stadt Unterkünfte, macht sich aber bei der Finanzierung einen schlanken Fuß. Die Stadt muss Millionenbeträge zuschießen, das Geld fehlt an anderer Stelle.