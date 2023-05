﻿Asyl: Stadtrat in Dresden stimmt für Containerdörfer

Die Debatte war lang und emotional. Am Ende stimmte der Stadtrat am späten Donnerstagabend für den Asylplan der Stadtverwaltung. CDU, AfD und Freie Wähler/Freie Bürger votierten dagegen.

Der Stadtrat hat am späten Donnerstagabend den Plan der Stadtverwaltung zur Unterbringung von Asylbewerbern mit zahlreichen Änderungen mehrheitlich zugestimmt. Die Fraktionen von Grünen, Linken, Dissidenten, SPD und FDP stimmten sechs Standorten für Containerdörfer zu, während CDU, AfD und Freie Wähler/Freie Bürger dagegen votierten. Hilbert stimmte für die eigene Vorlage, so dass es in der Endabstimmung zu 39 Ja-Stimmen und 28 Ablehnungen kam. Damit hat die Stadtverwaltung nach zwei ablehnenden Voten in wichtigen Ausschüssen doch noch Planungssicherheit und Dresden kann die Nutzung von Messe und Turnhallen als Notunterkünfte vorerst vermeiden.