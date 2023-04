Asyl in Dresden

Die Unterkunft in Dresden-Sporbitz steht bereits. Im Bezirk Leuben sollen zwei weitere Anlagen für jeweils 48 Menschen entstehen, so der Vorschlag der Stadtverwaltung.

Dresden braucht neue Unterkünfte, um die steigenden Zahlen der Asylbewerber unterzubringen. Doch wo sollen sie gebaut werden? Die Stadt stellte neun Standorte in einer Vorlage vor, über die nun in den Stadtbezirken beraten wird. Am Mittwochabend tagten dazu die Vertreter aus Leuben und der Altstadt.

