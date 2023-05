﻿Asyldebatte im Stadtrat: Kundgebungen vor dem Rathaus in Dresden

Kostenfrei bis 16:38 Uhr lesen

Protest

Einlasskontrollen an der Goldenen Pforte, eine bis auf den letzten Platz besetzte Besuchertribüne, eine Liveübertragung in den Festsaal: Das Interesse an der Stadtratssitzung am Nachmittag ist enorm. Vor dem Rathaus finden gleich mehrere Kundgebungen statt.