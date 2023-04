﻿„Freie Sachsen“ demonstrieren gegen geplante Asylunterkünfte

Am Mittwochabend liefen Teilnehmer einer Demonstration der rechtsextremen „Freien Sachsen“ durch den Dresdner Südosten. Sie sprechen sich gegen sämtliche geplanten Standorte für Wohncontainer im Stadtgebiet aus.

Dresden. Die sogenannten „Freien Sachsen“ haben am Mittwochabend eine Demonstration gegen die geplanten Asylunterkünfte im Stadtgebiet abgehalten. Die Versammlung startete in Leuben und zog durch die Wohngebiete an der Reisstraße und Dorfstraße zum S-Bahnhof Niedersedlitz, dann über die Straße des 17. Junis und die Stephensonstraße zurück nach Leuben.