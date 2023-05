﻿Asyl in Dresden: Das sagt der Finanzausschuss

Dresden. Die in mehreren Punkten geänderte Vorlage von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zur Unterbringung von Asylbewerbern ist am Mittwochabend im Finanzausschuss gescheitert. Acht Ausschussmitglieder stimmten dafür, acht dagegen und ein Ausschussmitglied enthielt sich der Stimme. Damit entscheidet der Stadtrat am Donnerstag über ein negatives Ausschussvotum. Zuvor hatte bereits der Bauausschuss die Vorlage abgelehnt.

Linker Kießling stimmt gegen Vorlage

Ausschlaggebend für die Ablehnung war die Stimme von Linke-Stadtrat Tilo Kießling. Der Ausschuss hatte mehrheitlich den Vorschlag der Linken, die Stadtteilbudgets zu erhöhen, damit vor Ort Flüchtlingssozialarbeit geleistet werden könne, abgelehnt. Diese Ablehnung nahm Kießling zum Anlass, gegen die Vorlage zu stimmen. „Ohne sozialen Frieden kann es nicht gelingen, Flüchtlingen eine neue Heimat zu geben. Vielen scheint das egal zu sein. Mir nicht!“, erklärte Kießling nach der Abstimmung.

Grüne und Sozialdemokraten fassungslos

FDP-Vertreter Robert Malorny enthielt sich der Stimme, während der Oberbürgermeister für seine Vorlage stimmte. Ausschussmitglieder von Grünen und SPD zeigten sich fassungslos über das Abstimmungsergebnis. Hilbert will Asylbewerber an sechs Containerstandorten im Stadtgebiet unterbringen. SPD und Grüne bekennen sich zu dem Vorschlag, während die CDU Zelte und Leichtbauhallen als Unterbringungsform ins Spiel brachten.

Lange und emotionale Debatte im Stadtrat

Für die Stadtratssitzung wird eine lange und emotionale Debatte erwartet. Vor dem Rathaus sind mehrere Kundgebungen und Demonstrationen angemeldet. Da die Plätze auf der Besuchertribüne im Plenarsaal begrenzt sind, wird die Debatte in den Festsaal übertragen.