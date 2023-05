﻿Asyl in Dresden: Das hat der Stadtrat beschlossen

Lang und emotional war die Debatte zur Unterbringung im Stadtrat und die Abstimmung sehr unübersichtlich. Das hat der Stadtrat beschlossen.

Dresden. Eine Grundsatzdebatte bis in die späten Abendstunden über die Asylpolitik in Deutschland und danach ein undurchdringliches Dickicht an Anträgen: Der Stadtrat hat Donnerstagnacht den Plänen der Stadtverwaltung zur Unterbringung von Asylbewerbern zugestimmt. Aber was hat der Stadtrat eigentlich beschlossen? Ein Überblick: