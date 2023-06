﻿Bauanträge für die Asyl-Containerdörfer in Dresden eingereicht

Dresden. Der Stadtrat hat im Mai sechs Standorte für Containerdörfer beschlossen, in denen Asylbewerber untergebracht werden sollen. Die städtische Tochtergesellschaft Stesad GmbH übernimmt die Aufstellung der Containeranlagen und will in den nächsten vier Wochen alle Bauanträge dafür einreichen, wie Stesad-Geschäftsführer Axel Walther jetzt auf Anfrage erklärte. Der erste Bauantrag werde für den Standort Industriestraße in Trachau gestellt.

Kauf ist bei zwei Jahren Laufzeit unwirtschaftlich

Ziel sei es, so Walther, im November die ersten Standorte bezugsfertig zu haben. Die Stesad prüfe auch alle Hinweise, die die Stadträte in dem Verfahren erteilt haben. „So haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, ob kaufen oder mieten die bessere Variante ist.“ Angesichts einer Laufzeit von zwei Jahren für die Containerdörfer sei ein Kauf jedoch unwirtschaftlich. „So viele Container braucht kein Mensch“, erklärte Walther, der aber einzelne Container erwerben und später beispielsweise für Baustelleneinrichtungen nachnutzen will.

Großzelte spielen keine Rolle

Großzelte, wie von der CDU gefordert, spielen bei den Planungen der Stesad keine Rolle. Der Stadtrat habe sich mehrheitlich für kleinere Standorte im Stadtgebiet ausgesprochen, das werde jetzt umgesetzt. In den Containerdörfern würden rund 500 Plätze entstehen, laut Prognose muss Dresden dieses Jahr aber 2200 Asylbewerber unterbringen. „Die Stadt braucht weitere Quartiere“, so Walther.

Anerkannte Flüchtlinge brauchen Wohnraum

Und das nicht nur für Neuankömmlinge, sondern auch für Menschen, die einen Aufenthaltstitel erhalten haben. Diese Personen müssten eigentlich ihre Plätze in den städtischen Übergangsunterkünften räumen und sich eine Wohnung suchen, doch der Wohnungsmarkt gibt kaum etwas her. Hier könnte die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden einspringen und die anerkannten Flüchtlinge mit Wohnraum versorgen. Inzwischen wohnen mehr als 1000 Menschen mit Aufenthaltsstatus in Übergangsunterkünften und blockieren diese für Asylbewerber, die sich noch im Verfahren befinden.

Unterkünfte an Flüchtlingsströme anpassen

Für Walther geht es auch darum, die städtischen Unterkünfte auf die Flüchtlingsströme anzupassen. Diese würden in Wellenbewegungen erfolgen, es sei sehr schwer, das Angebot auszubalancieren. Mal stehen zu viele Unterkünfte zur Verfügung, mal stehen die Flüchtlinge vor der Tür und die Plätze sind knapp. „Wir brauchen Kapazitäten, die wir kurzfristig aktivieren können und die nicht leer stehen, wenn sie als Asylunterkünfte nicht gebraucht werden“, so der Stesad-Geschäftsführer.

Gästewohnungen oder Studentenwohnheime

So wäre es möglich, einen Bestand an Gästewohnungen, Bauarbeiterunterkünften oder Studentenwohnheimen zu errichten, die relativ kurzfristig als Asylunterkünfte genutzt werden könnten, wenn der Zustrom wächst. „Auch eine Hotelnutzung würde in Betracht kommen“, sagt Walther und verweist auf städtische Objekte in der Blasewitzer Straße und der Uthmannstraße, die zunächst für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt werden könnten. Später wären dann andere Nachnutzungen möglich, wenn es die Situation zulässt.

Suche nach geeigneten Objekten

Die Stesad schaue sich am Markt nach geeigneten Objekten für diese Pläne, aber auch nach unbebauten Grundstücken um. „Wir schauen heute anders auf die Unterbringung als 2015 und überlegen genau, was wir mit den Objekten machen, wenn diese nicht mehr gebraucht werden“, so Walther.

