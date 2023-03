Die Klima-Bewegung „Letzte Generation“ führt am Freitag weitere Straßenblockaden in Dresden durch

Am Freitagmorgen hat erneut eine Straßenblockade der Klima-Bewegung „Letzte Generation“ in der Äußeren Neustadt stattgefunden. Auch am Nachmittag sind weitere Protestaktionen im größeren Stadtgebiet Dresden geplant.