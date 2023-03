﻿Asyl-Container in Dresden: Verein fordert Oberbürgermeister zum Dialog auf

Dresden. Der Verein Zentrum Interkultureller Verständigung Dresden fordert in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) einen Dialog mit den Bürgern zu den geplanten Asylstandorten im Stadtgebiet. Der Plan, ein Containerdorf in Weißig einzurichten, sei für viele Anwohner, Gewerbetreibende und Vereine sehr überraschend gekommen, heißt es in dem von Vereinsvorstand Tom Keilig übermittelten Schreiben.

Dialog mit allen Betroffenen

„Wir betonen an dieser Stelle, dass wir nicht gegen die Unterkunft sind, aber für den Dialog mit allen Betroffenen“, schreibt der Verein, die Stimmen gegen die geplante Unterkunft seien aber auch groß. „Zum einen, weil man sich bei der Findung der Flächen übergangen fühlt, zum anderen wegen mangelnder Kommunikation sowie Mitspracherecht der Anwohner.“

Nicht nur im Wahlkampf vor Ort kommen

Der Verein forderte den Oberbürgermeister auf, sich nicht nur während des Wahlkampfes vor Ort sehen zu lassen. Hilbert solle jetzt mit seinen Entscheidungsträgern in den Dialog mit den Bürgern treten, um auch die Sorgen und Nöte der Menschen zu erfassen und mit ihnen adäquate Lösungen zu finden, die sowohl im Sinne der Anwohner als auch der Asylbewerber seien.

Die momentane Situation ist unerträglich

„Durch die momentane Situation ist es nicht nur für die Geflüchteten unerträglich, die sich bereits im Hochland befinden, sondern auch für Vereine wie den unseren, die sich für sie einsetzen“, heißt es in dem offenen Brief. In diesen Konflikt würden auch Menschen mit hineingezogen, die im Wesentlichen parteipolitisch neutral bleiben wollten, erklärt der Verein und appelliert an Hilbert: „Wir bitten Sie inständig um Gesprächsbereitschaft, um gemeinsam mit Anwohner und uns nach alternativen Lösungen zu suchen. Nur so können wir gemeinsam gewährleisten, dass Integration gelingt und extremistische Strömungen keinen Nährboden für ihre Agenda bekommen.“

Einsatz für geflüchtete Menschen

Der Verein Zentrum Interkultureller Verständigung Dresden wurde 2017 gegründet und setzt sich für den Schutz geflüchteter Menschen und für menschenwürdige Bedingungen bei der Unterbringung ein. „Mit unserer Arbeit möchten wir die Gemeinschaft und den Zusammenhalt aller stärken“, schreibt der Verein über sich.

Neun Standorte – vor allem an sozialen Brennpunkten

Die Stadtverwaltung will auf einer Freifläche an der Forststraße in Weißig eine Asylunterkunft für 48 Personen errichten. Wegen des starken Zustroms von Asylbewerbern hat Dresden kaum noch Unterkünfte. Deshalb sollen an neun Standorten Containerdörfer entstehen. Neben Weißig sind An der Windmühlenstraße in Niedersedlitz Unterkünfte für 144 Menschen geplant, am Rudolf-Bergander-Ring in Strehlen für ebenfalls 144 Menschen, an der Pirnaer Landstraße in Leuben für 48 Personen, an der Löwenhainer Straße in Seidnitz ebenfalls für 48 Personen, an der Geystraße in Strehlen für 152 Menschen, am Altgorbitzer Ring in Gorbitz für 48 Menschen, an der Industriestraße in Trachau für 48 Menschen und am Sachsenplatz in Johannstadt für 144 Personen.

Die Pläne der Verwaltung sind umstritten. Kritisiert wird insbesondere die Platzierung einiger Standorte in Stadtgebieten, die bereits jetzt als soziale Brennpunkte gelten.