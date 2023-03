﻿Containerdörfer für Asylbewerber in Dresden: CDU-Ortsverband gegen Standort

Der Widerstand gegen die Pläne der Stadtverwaltung, Containerdörfer für Asylbewerber zu errichten, wächst. Jetzt hat sich ein CDU-Ortsverband zu Wort gemeldet – gemeinsam mit einem Sportverein.

Dresden. Die CDU im Dresdner Hochland lehnt den Bau eines Containerdorfs für Asylbewerber an der Forststraße in Weißig ab. Das erklärte Ortsverbandsvorsitzender Felix Stübner am Sonntag. „Wir bekennen und zum Bau einer Mehrfeldhalle für den Sport an der Leichtathletikanlage der SG Weißig.“ Thomas Kunze, Vereinsvorsitzender der SG Weißig, erklärte, die Rahmenbedingungen für die rund 730 Mitglieder des Vereins würden durch die geplante Flüchtlingsunterkunft erheblich beeinträchtigt.