﻿Kommentar: Sprache unter Druck! – Von linker Sprachpolizei und rechter Rückwärtsgewandtheit

Sprache wandelt sich und Sprache wird gewandelt – zum Teil aus politischer Ambition. Während die linke „Sprachpolizei“ vor allem in den USA zur Lynchjustiz verkommt, favorisiert die rechte Ecke rückwärtsgewandte Sprache. Es gilt, unseren Reichtum in der Sprache zu bewahren, fordert DNN-Kolumnistin Astrid von Friesen.

Dresden. Mein Motto „Gefühle sind politisch“ möchte ich heute auf unseren Umgang mit Sprache beziehen, denn Radikalität, d.h. Versuche die bestehende Ordnung zu erschüttern, fängt meist damit an, die gemeinsame Sprache kontrollieren zu wollen!

Eine der kostbarsten Fähigkeiten des Menschen ist, differenzieren zu können zwischen Gut und Böse, Autorität und Macht, Dein und Mein sowie zwischen dem Wir und den Anderen. Natürlich können wir auch das zutiefst Menschliche erkennen! Und hoffentlich über alles sensibel sprechen! Ethnologen haben herausgearbeitet, dass sich der Mensch vom Tier im Wesentlichen durch die Entwicklung der Sprache unterscheidet: Sie ist „…die Gabe allein des Menschen, das verwirrende und befreiende, verräterische und erhellende, ausgreifende und fesselnde, lösende und bindende, selige und gefährliche Medium und Spiegel seines Wesens… Und jedes Wort, das er redet, wandelt die Welt, wandelt ihn selbst und seinen Ort… Der Verderb der Sprache ist der Verderb des Menschen,“ so Dolf Sternberger,1945 in seinem berühmten Buch „Aus dem Wörterbuch des Unmenschen“.

Sprache eint und hat politische Macht

In allen Gesellschaften, zu allen Zeiten eint die Sprache die jeweilige kulturelle Gruppe und trennt scharf von anderssprachigen Kulturen, Dialekten sogar von unterschiedlichen sozialen Schichten. Noam Chomsky, ein amerikanischer Linguist, entdeckte, dass die gesamte Menschheit genetisch vorprogrammiert sei, Sprache zu erlernen und den Drang hat, sich mit Hilfe von Wörtern zu verständigen. Nicht nur im 20. Jahrhundert ging es immer wieder auch um die politische Macht der Sprache: Sowohl Faschisten als auch Kommunisten strebten eine von ihnen vorgeprägte, „reine“, eine „gesäuberte“ Sprache an und belegten Anderslautendes mit Tabus und Sanktionen.

Heute erleben wir Beispiele von sprachlichen Manipulationen ebenfalls von den sogenannten Linken und Rechten. Die linken Variationen beschreibt die Französin Caroline Fourest in ihrem Buch „Beleidigte Generation. Von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei. Über den wachsenden Einfluss linker Identitärer“ (2020). Sie schreibt: „Obschon wir in einer ungemein paradoxen Welt leben, in der die Freiheit zu hassen nie so zügellos war wie in den sozialen Netzwerken, wurde allerdings das Reden und Denken im wirklichen Leben nie so sehr überwacht.“ Eine winzige Gruppe von Moralisten kann sich dann jeweils über „Mikroaggressionen“, wie z. B. die Darstellung von Gewalt bei Shakespeare oder Oliver Twist, beschweren, um sich – in einer Selbstdiagnose – als „traumatisiert“ (nur durch das Lesen eines Textes!) zu erklären, wobei dieser psychiatrische Begriff zudem falsch genutzt wird. Weswegen amerikanische Lehrende vorab „Warnungen“ aussprechen müssen, um nicht ihre Jobs zu riskieren.

Die linke „Sprachpolizei“: Eine moderne Lynchjustiz

Diese kulturzerstörenden „Sprachpolizisten“ benötigen und bekommen an den Unis „sichere Räume“ eingerichtet, um sich dort z.B. von der Weltliteratur erholen zu können! (Es fragt sich natürlich, ob sie selbst ihren Fernseh- und Medienkonsum absolut „rein“ von Krimis und Western halten.) Sie blasen sich anschließend auf, indem sie Andere öffentlich an den medialen Weltpranger stellen. Das beinhaltet dann keineswegs „Mikroaggressionen“, vielmehr z. T. Vernichtung: Eine moderne Lynchjustiz! Und etwas, das nicht wenigen Menschen bereits den (Professoren-)Job, die Reputation und die Lebensfreude genommen hat.

Caroline Fourest, eine von den sogenannten Linken massiv als weiße, feministische, jüdische Lesbe stigmatisierte Autorin, erlebte bei einem Vortrag, dass ihr eine amerikanische Studentin wütend den Begriff des „Schleiers/Schadors“ verbieten wollte, weil er angeblich ein Symbol der muslimischen Kultur sei und von einer weißen Frau noch nicht einmal in den Mund genommen werde dürfte – im Sinne der „kulturellen Aneignung“. Sie beschreibt, inwiefern diese radikalen Positionen bereits Einzug in amerikanische Universitäten gehalten haben, indem die „Sprachpolizei“ Angst und Schrecken verbreitet und die Mehrheit mundtot macht, die sich daraufhin für das Schweigen entscheidet. Dieser Prozess dauert bereits an, so dass zunehmend Akademiker dieser Prägung in wichtigen Institutionen, z. B. in den Medien und Schulen usw., Einzug gehalten haben.

Die Rechten präferieren rückwärtsgewandte Sprache

Die linken „Sprachpolizisten“ verfolgen eine zukunftsgerichtete Dystophie in der Logik von Georges Orwells Roman „1984“, in dem allen eine korrekte Sprache, die „new speak“, verordnet wurde, wohingegen die „Un­angepassten“ eine Umerziehung erlitten. Die Rechten präferieren eine rückwärtsgewandte, deutschtümelnde Sprache, die eine rassisch und ethnisch gesäuberte Gesellschaft mit Hilfe von Fake-Mythen und Märchen anstrebt: Eine utopische Phantasie, die in der Realität und zu allen Zeiten in Katastrophen endete.

Gemeinsam negieren und hassen sie Komplexität und reduzieren vieles auf simple, wortmächtige Verbote, „Freund-Feind-Schemata“ und Verunglimpfungen. Beide frönen der Verfolgung von Anderssprechenden. Analytisch betrachtet: Darunter verbergen sich tiefe Selbstzweifel und Minderwertigkeitskomplexe, denn ihre eigene Fragilität kann Diversität schlicht nicht aushalten. Gerade das sollte an Schulen und Universitäten gelehrt werden als ein zentrales Moment unserer Demokratie, nämlich unterschiedliche Sichtweisen auszusprechen und der Ohnmacht standzuhalten, selbst nicht immer im Recht zu sein! Soziologisch gesehen geht es um „autoritäre Charakterstrukturen“ bei Rechten und Linken, wie die Frankfurter Schule herausgearbeitet hatte, um Antisemitismus und die Anziehungskraft des Nationalsozialismus zu erklären.

Es gilt unterschiedliche Sprach- und Mitteilungsformen als normal anzusehen: Wie z. B. die Verwaltungs- und Bürokratiesprache, die uns zwar alle oftmals zum Verzweifeln bringt und uns tatsächlich und zunehmend vom Staat wegen der empfundenen Ohnmacht entfremdet. Oder die positive, emotionale Sprache von Verbundenheit, Fürsorge und Liebe, aber auch die infantilisierte Sprache in den Medien ebenso wie die regressive, kindliche Fäkalsprache der Wütenden bei Beschimpfungen und Drohungen.

Reichtum in der Sprache bewahren

Es gilt, unsern Reichtum in der Sprache zu bewahren, uns nicht beschränken zu lassen weder von den „Wutbürgerinnen“ noch der „Sprachpolizei“ oder der technologischen Verwaltungssprache des Staates. Denn sowohl die Linken als auch Rechten schaffen es – zumindest für ihr Klientel – wahrhaftig zu klingen.

Weswegen Politiker der Mitte die wirklich schwere Aufgabe haben, sich zu lösen von ihrer zu angstvoll kontrollierten Sprache aufgrund der verständlichen Angst vor den brutalen, bedrohlichen Shitstorms in den Medien, um wieder eine „normale Sprache“ zu entdecken, die durch Sachlichkeit (jedoch nicht-bürokratische), Subjektivität und Authentizität die Mehrheit der Bürger anspricht und abholt.

Astrid v. Friesen ist Diplom-Pädagogin, Gestalt-, Trauma- und Paar-Therapeutin in Dresden und Freiberg, sie arbeitet in der Lehrerfortbildung, als Supervisorin und Kommentatorin im Deutschlandfunk und war 20 Jahre Lehrbeauftragte an der TU Freiberg. Ihre beiden jüngsten Bücher mit Gerhard Wilke: "Generationen als geheime Macht - Wechsel, Erbe und Last" (2020) und "Die Macht der Wiederholungen - Von quälenden Zwängen zu heilenden Ritualen" (2021)

Internet astrid-von-friesen.de

Von Astrid von Friesen