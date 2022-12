Geschichten um den Dresdner Stollen: Arte zeigt zu Weihnachten Film übers traditionelle Gebäck

Dresden. Große Bühne für den Dresdner Stollen: Der deutsch-französische Kultursender Arte wird am ersten Weihnachtsfeiertag einen Beitrag rund um das traditionelle Gebäck ausstrahlen. Die Sendung mit dem Titel „Zu Tisch. Dresden“ wird im deutschen Programm am 25. Dezember ab 18.35 Uhr zu sehen sein. In Frankreich wird die etwa halbstündige Reportage am gleichen Tag bereits um 12 Uhr ausgestrahlt.

Die Berliner Regisseurin und Autorin Wilma Pradetto hat für den Film zahlreiche Akteure aus Dresden gemeinsam an einen Tisch gebracht – darunter drei Generationen der Dresdner Familie um Marianne van Aertryck, Bäckermeister Frank Gehre und Vertreter des Stollenprüfgremiums des Dresdner Stollenschutzverbandes. Schauplatz des Geschehens ist neben Küche, Wohnzimmer und Backstube das Dresdner Hotel Schloss Eckberg. Neben dem Stollen werden auch zahlreiche Impressionen aus dem Elbtal zu sehen sein.

Sendung Teil der Arte-Reihe „Zu Tisch“

Die Dreharbeiten für die Sendung fanden bereits vor einem Jahr statt, unterstützt vom Schutzverband Dresdner Stollen und der Dresden Marketing-Gesellschaft (DMG). Dort sind die Verantwortlichen überzeugt, dass der Beitrag „sicher so manche Zuschauer aus dem großen Arte-Sendegebiet zu einem Besuch von Dresden Elbland anregen wird“, sagt DMG-Geschäftsführerin Corinne Miseer.

In der Reihe „Zu Tisch“ hat Arte bereits eine ganze Reihe Regionen mit ihren Spezialitäten vorgestellt. Die Beiträge und der Trailer für den Beitrag zum Stollen können in der Mediathek des Senders angeschaut werden.

