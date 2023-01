Archiv digitalisiert Bestände – Stadtgeschichte Meißens jetzt auch online

Dresden. Das Interesse der Deutschen an Geschichte ist und bleibt groß. So gab es laut Statista im Jahr 2022 rund 12,72 Millionen Personen in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahre, die besonderes Interesse an Historischem hatten. Nun hat das Stadtarchiv Meißen damit begonnen, seine Bestände zu digitalisieren, sodass Interessierte sich ganz bequem von zuhause aus mit der Geschichte der Stadt oder ihrer Familie beschäftigen können.

Im Rahmen des Programms „Neustart Kultur“ bewilligte das Staatsministerium für Kultur und Medien dem Archiv, das vom Deutschen Bibliotheksverband betreut wird, besondere Förderung. Das Ziel des Vorhabens ist es, ausgewählte, herausragende Archivbestände aus der über 1000-jährigen Meißner Historie zu digitalisieren und auf der Website des Archivs zugänglich zu machen. „Dazu zählen im Einzelnen unsere Urkundenbestände, unsere Briefsammlung, Karten und Pläne sowie die Namensverzeichnisse der Personenstandesbücher“, erklärt Stadtarchivar Tom Lauerwald. „Dank der Förderung konnten wir zwei hochwertige Scanner, einen sogenannten A 0-Planscanner und einen Aufbuchscanner anschaffen.“ Diese Technik kann das Archiv auch nach dem Abschluss des Programms für die Umsetzung weiterer Digitalisierungsprojekte nutzen. Bis Mitte März sollen die Digitalisierungsarbeiten abgeschlossen sein. Bereits jetzt können auf der Website des Stadtarchivs erste Dokumente betrachtet werden.

Internet stadtarchiv-meissen.findbuch.net

Von Nikolaus Neidhardt