Arbeitsunfall in Gorbitz: Feuerwehr rettet Bauarbeiter vom Dach

Dresden. Am Donnerstagmorgen hat sich ein Arbeiter auf dem Dach eines Wohnblocks an der Hainbuchenstraße in Gorbitz am Bein verletzt. Da er die sechs Etagen aufgrund seiner Verletzung nicht mehr hinuntersteigen konnte, rettete ihn die Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter aus seiner misslichen Lage.

Sie transportierten den Patienten im Korb nach unten und übergaben den Mann an den Rettungsdienst. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob auch die zuständige Gewerbeaufsicht hinzugezogen werden muss. Während des Einsatzes war die Hainbuchenstraße gesperrt.

DNN