﻿In Müllpresse eingeklemmt: Arbeitsunfall bei der Müllabfuhr in Dresden-Pieschen

Am Mittwochmorgen ist in Dresden-Pieschen ein Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens in einer Müllpresse eingeklemmt worden. Der Mann kam verletzt ins Krankenhaus.

Dresden. Am Mittwochmorgen hat sich in Dresden-Pieschen ein Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens bei der Arbeit verletzt. Der Mann war während der Altpapierentsorgung an der Oschatzer Ecke Bürgerstraße in der Presse des Müllautos eingeklemmt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge verletzte er sich am Fuß und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Kollege wurde wegen Kreislaufproblemen vom Rettungsdienst versorgt.

Die Straßenecke musste zeitweise gesperrt werden. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

Von halk