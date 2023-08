Sommerflaute im Juli: Mehr Arbeitslose in Dresden als vor einem Jahr

Dresden. Die Konjunktur schwächelt, der Dresdner Arbeitsmarkt auch. Die Arbeitslosenquote hat im Juli die 6-Prozent-Marke geknackt: Sie ist gegenüber Juni um 0,2 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent gestiegen. In absoluten Zahlen wuchs die Zahl arbeitsloser Menschen um 505 auf 18 705. Im Vergleich zum Juli 2022 waren das 446 Arbeitslose mehr.

Anstieg über saisonüblichem Niveau

Solch eine Zunahme ist saisonal üblich, denn im Sommer melden sich viele Schulabgänger vorübergehend arbeitslos. Doch in diesem Juli ist der Anstieg stärker ausgeprägt als in den vergangenen Jahren – Zeichen dafür, dass die schwache konjunkturelle Entwicklung auf den Arbeitsmarkt durchschlägt.

Von den insgesamt 18 705 erwerbslosen Männern und Frauen in Dresden wurden 5838 von der Agentur für Arbeit Dresden betreut, 261 Personen mehr als im Juni. Im Vergleich zum Juli 2022 waren 837 Männer und Frauen mehr gemeldet. Das Jobcenter Dresden betreute im zurückliegenden Juli 12 867 Arbeitslose, 244 mehr als im Vormonat, jedoch 591 weniger als vor einem Jahr.

Fachleute noch immer händeringend gesucht

Bei der Dresdner Agentur für Arbeit sind nach Auskunft der Behörde knapp 6000 freie Stellen gemeldet. Im Juli waren 1237 hinzugekommen – 85 mehr als im Juni, 30 weniger als im Juli vor einem Jahr.

Obwohl es mehr Arbeitslose gibt, steigt die Nachfrage nach Fachkräften immer weiter an – Experten zufolge deshalb, weil diejenigen, die Arbeit suchen, nicht die Qualifikation haben, die nachgefragt wird. Am ehesten werden in Dresden Fachleute in den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (303 Stellen), bei Zeitarbeitsfirmen (171 Stellen), in der öffentlichen Verwaltung (151) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (106) und im Verarbeitenden Gewerbe (99) gesucht.

Der Mangel hat auch eine positive Seite

Der Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel hat aber auch eine positive Seite – zumindest für Arbeitnehmer. Trotz schwächelnder Konjunktur halten Unternehmen ihre Fachkräfte an Bord.

1000 freie Lehrstellen, 500 junge Leute ohne Vertrag

Auch am Ausbildungsmarkt ist noch nicht alles in trockenen Tüchern: Von den bei der Dresdner Agentur für Arbeit gemeldeten Ausbildungsstellen sind noch knapp 1000 unbesetzt, etwa 500 hier gemeldete Jugendliche haben noch keinen Ausbildungsvertrag in der Tasche. Berufs- und Studienberatung der Agentur bieten hier Entscheidungshilfe an.

Hansen: Die Lage bleibt angespannt

Zum Ferienstart ist auch im gesamten Freistaat die Zahl der Arbeitslosen gestiegen. Laut Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz waren im Juli knapp 132 000 Menschen arbeitslos, etwa 13000 mehr als im Juli vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent. „Die Lage bleibt angespannt“, sagte Klaus-Peter Hansen, der Chef der Regionaldirektion.

Nahles: Das Wachstum verliert an Schwung

Bundesweit erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen im Juli auf 2,617 Millionen. Das waren 62 000 mehr als im Juni und 147 000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Juli um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. Behördenchefin Andrea Nahles erklärte am Dienstag in Nürnberg: „Die Beschäftigung nimmt zu, das Wachstum verliert aber zusehends an Schwung.“

