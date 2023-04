﻿Jan Pratzka: „Wirtschaftsbürgermeister in Dresden ist reizvolle Aufgabe“

Im Mai soll in Dresden ein Wirtschaftsbürgermeister gewählt werden. Das Vorschlagsrecht liegt bei der CDU. Der Chef der Arbeitsagentur in Dresden, Jan Pratzka, hat seinen Hut in den Ring geworfen. Zunächst will er sich bei Stadträten vorstellen.

Jan Pratzka (51) ist derzeit Chef der Arbeitsagentur in Dresden und bewirbt sich für das Amt des Wirtschaftsbürgermeisters in Dresden.

Dresden. Der Chef der Arbeitsagentur in Dresden, Jan Pratzka, hat seine Kandidatur für das Amt des Wirtschaftsbürgermeisters in Dresden bestätigt. „Das ist eine reizvolle Aufgabe“, sagte er am Dienstag gegenüber DNN.

Die Besetzung mehrerer Bürgermeisterposten war im August 2022 nach einem gescheiterten Wahlversuch im Stadtrat in massive Turbulenzen geraten. Oberbürgermeister Dirk Hilbert hatte den Personalvorstellungen von SPD, Grünen, CDU und Linken sein Einvernehmen verweigert und auf Umstrukturierungen in der Verwaltung bestanden. Schließlich war der Einsatz zweier Moderatoren nötig, um zu einer Einigung zu kommen.

Vorschlagsrecht bei der CDU

Danach liegt das Vorschlagsrecht für den Wirtschaftsbürgermeister nun bei der CDU. Im Januar war jedoch die Wahl des christdemokratischen Stadtrats Steffen Kaden im Stadtrat gescheitert. Die Stelle wurde neu ausgeschrieben und nach Ende der Bewerbungszeit hatten die DNN am Osterwochenende über die Bewerbung von Pratzka berichtet.

Insgesamt gibt es neun Interessenten für das Amt. Auf Basis der Verständigung von CDU, Grünen und Linken sind bereits drei der vier vakanten Bürgermeisterposten besetzt worden. Pratzka, der für die CDU im Stadtbezirksbeirat Klotzsche sitzt, gilt nun als aussichtsreichster Kandidat für das Amt des Wirtschaftsbürgermeisters.

Vorstellung bei Stadträten

Zu seinen Motiven will sich der Arbeitsagenturchef noch nicht detailliert in den Medien äußern. „Das gebietet der Respekt vor dem Amt und denjenigen, die über die Besetzung zu entscheiden haben.“ Mit den Bereichen Wirtschaft, Personal und Digitales seien im neu zugeschnittenen Geschäftsbereich Zukunftsthemen der Stadt verknüpft. Ihm liege die wirtschaftliche Entwicklung Dresdens am Herzen. Er stehe für Vorstellungsgespräche in den Stadtratsfraktionen bereit und hoffe auf eine „breit Unterstützung“ im Stadtrat.

Von der Handwerkskammer Dresden wurden bereits erste Pflöcke für einen künftigen Wirtschaftsbürgermeister eingeschlagen. „Es ist wichtig, dass die Belange der Wirtschaft wieder stärker in den Fokus rücken in der Landeshauptstadt Dresden“, erklärte Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer Dresden. „Auch der Stadtrat ist aufgerufen, sich wieder mehr mit den Themen für die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen zu beschäftigen“, fügte er hinzu.

Handwerk sieht zentrale Aufgabe in Kampf um Fachkräfte

„Die zentrale Aufgabe des neuen Wirtschaftsbürgermeisters wird unzweifelhaft die Bekämpfung des Fachkräftemangels sein“, hob Dittrich hervor. Insofern könne Jan Pratzka „eine gute Lösung“ sein. Der 1972 geborene Pratzka hatte schon als Chef der Arbeitsagentur die Fachkräftesicherung zum Schwerpunkt seiner Arbeit erklärt.

Die CDU-Fraktionschefin im Stadtrat, Heike Ahnert, bezeichnete Pratzka als „ausgezeichneten Bewerber“. Die Fraktion komme am 27. April zu einer Sondersitzung zusammen. Bis dahin würden die Bewerbersituation gesichtet und Gespräche geführt. Dann treffe die Fraktion eine Entscheidung. Ahnert sagte, sie könne sich „sehr gut vorstellen, dass Jan Pratzka eine breite Zustimmung im Rat finden könnte“.