Arbeiten an der Meißner Straße in Radebeul beginnen

da kommt einiges zu auf Autofahrer in Radebeul: Schon lange liegen die Pläne für die Sanierung der verschlissenen Meißner Straße in der Lößnitzstadt in den Schubladen, seit gestern nun rücken die Bagger an, hat endlich der Ausbau der Verkehrsachse begonnen. Am 4. September soll es richtig losgehen mit den Arbeiten.

Die Meißner Straße im Radebeuler Osten wird ab Montag zur Großbaustelle: Stadt und Dresdner Verkehrsbetriebe lassen bis November 2024 die marode Piste und die verschlissenen Gleise sanieren. © Quelle: Michael Lukaszewski

Und die haben es in sich: Gehwege, Asphalt und Straßenbahngleise stehen auf der Aufgabenliste. Entsprechend lange soll gewerkelt werden. 14 Monate haben die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und die Stadt Radebeul kalkuliert. Immerhin: Ist erstmal alles fertig, rollen die DVB-Bahnen deutlich schneller über die Gleise. Jetzt lesen

Mit der Beseitigung der fünf Langsamfahrstellen kann jede Straßenbahn der Linie 4 auf Hin- und Rückfahrt um drei Minuten beschleunigt werden. Andreas Hemmersbach Vorstand der Dresdner Verkehrsbetriebe, über die Arbeiten an der Meißner Straße in Radebeul

Für die Müllabfuhr sollen ab 2024 deutlich höhere Gebühren fällig werden als jetzt. © Quelle: Andreas Paralis

Die Müllgebühren in Dresden steigen drastisch

Lebensmittel, Energie, Kredite – alles wird teurer. Nun auch die Müllgebühren in Dresden. Ab 2024 sollen die Gebührenzahler tiefer in die Tasche greifen. Der Preissprung ist heftig. Jetzt lesen

Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Familienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) geben eine Pressekonferenz zur Vorstellung der Einigung der Koalition über die Eckpunkte der Kindergrundsicherung. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Von „sehr gut“ bis „faktischer Wahlbetrug“: Die Reaktionen auf die Einigung zur Kindergrundsicherung

Die Ampelkoalition erzielt eine Einigung beim Streitthema Kindergrundsicherung. Während sich SPD, Grüne und FDP selbst loben und einen Systemwechsel sehen, gibt es dagegen Kritik von Verbänden und der Linken. Jetzt lesen

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Plauen - In der öffentlichen Sitzung steht ein Bericht des Oberbürgermeisters zu Beschlusslagen und Ergebnissen der Bürgerbeteiligungen der aktuellen Planungen (Volkspark Räcknitz) und Entwicklungskonzepten (BUGA 2033) bezüglich der Freiflächen im Stadtbezirk Plauen „Südpark“ und „Volkspark Räcknitz“ auf der Tagesordnung. Außerdem geht es um Fördergeld unter anderem für den Multisport-Miniplatz, den Adventsmarkt „Plauener Lichterglanz“, das Vereinsfest zum 60. Vereinsjubiläum des FV Dresden Süd-West e. V. und die Stadtteilbibliothek Plauen. Ort: Stadtbezirksamt Plauen, Ratssaal, Nöthnitzer Straße 2, 01187 Dresden

18 Uhr bis 21 Uhr: Bürgerforum des Netzwerks Dresden Nord mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert sowie Bundes- und Landtagsabgeordneten. Veranstalter ist der Stadtjugendring Dresden e. V. Ort: Akademiehotel Dresden, Aula, Königsbrücker Landstraße 2, 01109 Dresden

Djudi wurde am 29. August 1973 im Dresdner Zoo geboren. Hier ist sie mit ihrem Sohn Duran zu sehen, der am 30. Januar 2010 auf die Welt kam. Im Oktober 2018 ist Duran in einem vietnamesischen Zoo gestorben. © Quelle: Anja Schneider

Im Dresdner Zoo hat Orang-Utan-Weibchen Djudi heute ein stolzes Jubiläum. Am 29. August 1973 wurde sie als Tochter von Ringo und Uschi im Zoo Dresden geboren, heute ist also ihr 50. Geburtstag.

Sechs Jungtiere brachte Djudi zur Welt von denen fünf erfolgreich aufgezogen werden konnten und vier anschließend in andere Zoos vermittelt wurden. Djudis drittes Jungtier Daisy, welches am 20. März 1991 geboren wurde, lebt noch heute im Zoo Dresden.

Die mittlerweile 32-jährige Daisy hat mit Orang-Utan-Männchen Toni schon selbst drei Jungtiere großgezogen. Djudis Enkel Dalai, der jüngste Nachwuchs in Dresden, ist mittlerweile acht Jahre alt.

Auch die deutschen Sprinterinnen blieben hinter den Erwartungen zurück. © Quelle: IMAGO/Eibner

... das WM-Debakel - ein „Symptom für die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft“?

Die früheren Weltklasse-Leichtathleten Heike Drechsler und Robert Harting sind enttäuscht vom WM-Abschneiden des deutschen Teams, jedoch verteidigen beide auch die Sportler. Ähnliche Töne stimmt der ehemalige DLV-Chef Clemens Prokop an. Jetzt lesen

