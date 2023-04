﻿So wird Dresden verulkt

Dresden. Aprilscherze scheinen ein wenig aus der Mode gekommen zu sein – in Zeiten von Fake News vielleicht nicht verwunderlich. Schließlich werden wir auf Social Media und sonstigen Veröffentlichungswegen quasi rund um die Uhr mit Nachrichten zweifelhaften Wahrheitsgehalts versorgt. Doch ein paar Unverdrossene denken sich weiterhin nur zum 1. April verrückte Geschichten aus. Wir haben ein paar Beispiele aus Dresden gefunden.

"Neustadt-Geflüster": Globus siedelt sich nun doch in der Leipziger Vorstadt an - in Gestalt mehrerer "Globüsschen". © Quelle: Screenshot Neustadt-Geflüster

Globüsschen in Leipziger Vorstadt

Die geplante Ansiedelung eines riesigen Globus-Marktes in Dresden bietet herrliche Steilvorlagen. Anton Launer vom „Neustadt-Geflüster“ weiß von neuen Plänen der Konzernchefs: „Den Planern aus dem Globus-Team langt es nun offenbar.“ Sie hätten sich jahrelang auf so viele Kompromisse mit der Stadtverwaltung eingelassen, dass sie nun vom Flächentausch mit der Friedrichstadt zurücktreten und die Flächen am Alten Leipziger Bahnhof so kleinteilig bebauen, dass mehrere „Globüsschen“ entstehen.

Wohngebiet in Friedrichstadt

Im Areal Hamburger/Bremer Straße hingegen, wohin die Stadtverwaltung den Globus-Markt „umlenken“ wollte, soll nun ein soziales Wohngebiet entstehen. Das vermeldet das im vergangenen Jahr gegründete Online-Magazin für die Friedrichstadt, „Friese-Journal“.

"Friese-Journal": Statt eines Globus-Marktes wird in der Friedrichstadt ein Viertel mit bezahlbaren Wohnungen, Ateliers, Proberäumen sowie einem Kinder- und Jugendhaus gebaut. © Quelle: Screenshot Friese-Journal

An der Bremer Straße sollen Kleingewerbe, Proberäume, Handel, Nahversorger und ein dringend benötigtes Kinder- und Jugendhaus eingerichtet werden. Die „Zeltstadt“ soll als Mahnmal an die Flüchtlingskrise 2015 bestehen bleiben und durch das Staatsschauspiel als Probebühnen und Werkstätten genutzt werden.

An der Hamburger Straße entstehen laut „Friese-Journal“ bezahlbare Wohnungen, ein sagenhaftes Fünftel davon für Menschen mit Handicap. Spielstraßen, Gemeinschaftsgärten, Dach- und Fassadenbegrünung sollen das klimaneutral errichtete Viertel „Neue Friedrichstadt“ prägen.

Baselitz-Gemälde hängen in Dresden falsch herum

Das in Berlin beheimatete Monopol-Magazin für Kunst und Leben verkündet, dass das „Kunstmuseum Dresden“ „sämtliche Bilder des Malers Georg Baselitz aus der Sammlung des Hauses“ anders herum aufhängen müsse. Nanu, fragt sich der kunstaffine Dresden-Bewohner, die hängen doch schon auf dem Kopf?! Genau das ist der Fehler, so die Experten. Eine Forschergruppe habe kürzlich herausgefunden, „dass Baselitz bereits seine Motive verkehrt herum malte und durch das Umdrehen eine doppelte Verkehrung beabsichtigte. Die Bilder sollen richtig herum erscheinen, obwohl, oder vielmehr gerade weil sie zweimal gedreht wurden.“

Monopol-Magazin: Alle Baselitz-Gemälde im Dresdner "Kunstmuseum" müssen umgedreht werden. © Quelle: Screenshot Monopol-Magazin

Auch Begründungen für das doppelte Auf-dem-Kopf-stehen liefert die nicht näher bezeichnete Forschergruppe gleich mit: Zum einen habe Baselitz „Fragen über den Einfluss politischer Systeme auf die Ästhetik aufwerfen wollen“ – er hatte Ende der 1950er Jahre die DDR gen Westberlin verlassen. Da Baselitz ab 1969, dem Jahr der ersten Mondlandung, seine Bilder verkehrt herum malte, sei er auch von dem Gedanken der Schwerelosigkeit beeinflusst worden.