﻿Depression, Angst und Co: Studie aus Dresden untersucht Apps auf Rezept

Dresden. Antidepressiva, Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie: Wer an einer Depression leidet, versucht es in der Regel über diese Wege. Seit 2020 stehen psychisch erkrankten Menschen auch digitale Anwendungen zur Verfügung, die der Hausarzt oder die Psychotherapeutin verordnen kann und deren Nutzung die Krankenkassen erstatten. Möglich ist das dank des Digitale-Versorgung-Gesetzes, das im Dezember 2019 in Kraft getreten ist.

Grundsätzlich eine begrüßenswerte Entwicklung, findet Karen Voigt, Allgemeinärztin und Leiterin des Forschungsbereichs Allgemeinmedizin der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. „Gerade bei psychischen Erkrankungen wissen wir, wie schwierig der Zugang zu Versorgungsstrukturen mancherorts ist.“

Apps können beim Warten auf Therapieplatz helfen

Drei bis sechs Monate müssten Betroffene heute auf einen Psychotherapieplatz warten. „Aber die Menschen brauchen schnelle Hilfe und da können die DiGAs helfen.“ Mit DiGAs meint Voigt die digitalen Anwendungen, auch Gesundheits-Apps genannt.

Karen Voigt leitet an der Medizinischen Fakultät der TU Dresden den Forschungsbereich Allgemeinmedizin. © Quelle: Pr

Obwohl die Verschreibung gesetzlich geregelt ist, gibt es für Karen Voigt noch offene Fragen. „Wir wissen, dass die DiGAs sehr verhalten verordnet werden, es sind bisher nur eine Handvoll Hausarztpraxen. Wir wollen verstehen, warum das so ist.“ Dafür hat die Medizinerin im Mai mit Kollegen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Goethe-Universität Frankfurt am Main ein dreijähriges Forschungsprojekt gestartet.

Neben den verordnenden Personen, also Hausärzten, Psychotherapeuten, Psychiatern, befragen sie psychisch erkrankte Menschen, die die DiGas nutzen. Ziel ist, herauszufinden, wie oft die Betroffenen die Apps verwenden und welchen Nutzen sie daraus ziehen. „Manchem Patienten mit Depression hilft es vielleicht, über den Tag zu kommen“, sagt Karen Voigt. „Andere wiederum stresst es, zusätzlich noch eine App benutzen zu müssen, wenn sie schon Mühe haben, aus dem Bett zu kommen.“ Zum Vergleich befragen die Forscher psychisch Erkrankte, die auf die Nutzung der DiGAs verzichten.

Kosten von 119 bis 850 Euro pro Anwendungszeitraum

54 Gesundheits-Apps sind in Deutschland aktuell über Rezept zu haben, erklärt Sandy Scheibe, die das Forschungsprojekt als wissenschaftliche Mitarbeiterin unterstützt. 24 davon wurden speziell für psychische Erkrankungen wie Depression oder Angststörung entwickelt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat sie in einem umfassenden Verzeichnis gelistet.

„Die Kosten derzeit gelisteter DiGAs im Indikationsbereich Psyche reichen von 119 bis 850 Euro pro Anwendungszeitraum“, sagt Sandy Scheibe. Wer ein Rezept hat, kann sich damit bei seiner Krankenkasse einen Freischaltcode holen, über den er die Anwendung im App-Store downloaden kann.

Nutzen ist nicht immer gleich Wirksamkeit

Eine DiGA schafft es nur ins Verzeichnis des BfArM, wenn ihre Macher ihren Nutzen nachweisen konnten. Was für den Laien befriedigend klingt, sieht Karen Voigt kritisch. „Es gibt einen Unterschied zwischen Nutzen und Wirksamkeit“, sagt die Wissenschaftlerin. Der Begriff Nutzennachweis im Fall der DiGAs sei weniger genau definiert und beinhalte nicht zwingend den Wirksamkeitsnachweis, den hingegen neue Medikamente erfüllen müssen. Nutzen könne demnach auch schlicht bedeuten, dass sich der Patient dank der App wohler fühlt. „Für den Kranken ist das natürlich ein Gewinn, aber ob das dann ein medizinisches Produkt ist, für dessen Kosten das Gesundheitssystem aufkommt?“

Mehr Klarheit brauche es auch bei der Frage der Verantwortung. Was, wenn eine App gegen Depressionen beim Patienten zu einer Verschlechterung führt, gar zu Suizidgedanken? Zwar heißt es im DiGA-Leitfaden des BfArM, der Produkthersteller hafte nach den allgemeinen Grundsätzen des Zivilrechts und Produkthaftungsrechts. Doch welche Verantwortung trägt der verordnende Arzt? Weil das Verfahren so neu ist, gibt es laut Sandy Scheibe noch keine Gerichtsurteile über haftungsrechtliche Fragen. Die Situation sei also „nicht abschließend bewertet.“

Ärzte und Therapeuten teils skeptisch gegenüber Apps auf Rezept

Ein möglicher Grund, warum unter den verordnenden Personen noch Unsicherheit herrscht. „Es gibt Ärzte, denen das viel zu neu und die Wirkung auf den Patienten zu unbekannt ist, weshalb sie die Finger von den DiGAs lassen“, sagt Karen Voigt. Vor allem unter Psychotherapeuten, deren Arbeit auf Kommunikation und Interaktion beruht, sei die Skepsis gegenüber den digitalen Werkzeugen groß.

In ihrer dreijährigen Studie wollen Karen Voigt und ihre Kollegen nicht nur die Implementierung der DiGAs für psychisch erkrankte Menschen evaluieren. Basierend auf den Ergebnissen wollen sie auch Kriterien für Hausärzte, Psychiater, Psychotherapeuten erarbeiten, mit denen diese schneller und einfacher die Sicherheit und Wirksamkeit der verschiedenen Apps beurteilen können. Die Studie läuft bis April 2026.

Sie sind Hausarzt, Psychiater oder Psychotherapeut und möchten diese Studie unterstützen? Karen Voigt und ihre Kollegen suchen noch Teilnehmer. Wer Interesse hat, kann sich bei sandy-scheibe@ukdd.de oder karen.voigt@ukdd.de melden.

