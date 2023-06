Apothekenstreik trifft Dresden: Welche Apotheken öffnen am 14. Juni?

Dresden. Am 14. Juni werden voraussichtlich die meisten Apotheken im Dresdner Stadtgebiet geschlossen bleiben. Die Apotheker streiken. Bundesweit haben sich rund 80 Prozent der Apotheker für den Schließtag ausgesprochen, die Beteiligung wird also hoch ausfallen.

Wer dennoch am 14. Juni dringend Medikamente braucht, kann sich in Dresden definitiv an die vier Apotheken wenden, die den Notdienst für diesen Tag übernehmen. Das sind:

● Fuchs-Apotheke Laubegast, Österreicher Str. 53, 01279 Dresden; Telefon: 0351 251 82 61

● Fetscher-Apotheke, Fetscherplatz 2, 01307 Dresden; Telefon: 0351 442 56 03

● König-Apotheke, Königstr. 29, 01097 Dresden; Telefon: 0351 80 84 74

● Kronen-Apotheke Schönfeld, Markt 8, 01328 Dresden; Telefon: 0351 264 00 63

Es ist durchaus möglich, dass weitere Apotheken auch am Tag des Apothekenstreiks öffnen werden. Wenn Sie bereits jetzt wissen, dass sie zwingend am Mittwoch Medikamente benötigen, fragen Sie im Vorfeld in der Apotheke Ihres Vertrauens nach, ob diese geöffnet sein wird.

DNN