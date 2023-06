﻿Apothekerin aus Dresden: Deshalb streike ich am 14. Juni

Dresden. Apotheker in ganz Deutschland protestieren am 14. Juni gegen die Politik der Bundesregierung. Sylvia Trautmann ist Inhaberin der Apotheke Bühlau und gibt acht Beschäftigten Arbeit. Im Interview erklärt sie, was sie mit der Teilnahme am Protest erreichen will.

Frage: Wie kommt es, dass Apotheker am 14. Juni bundesweit mit der Schließung ihrer Apotheken protestieren?

Ich kämpfe mit meinen Kollegen ums wirtschaftliche Überleben. Der Gesetzgeber hat unser effektives packungsbezogenes Fixhonorar für verschreibungspflichtige Arzneimittel von etwa 6,67 Euro seit fast 20 Jahren nicht an die Inflation und auch nicht an die durchschnittliche Einkommensentwicklung angepasst. Es ist durch inflationäre Kostensteigerungen unwirtschaftlich geworden.

Flächendeckende Arzneimittelversorgung vor Ort in Gefahr

Wenn das nicht bald von den politisch Verantwortlichen angehoben wird, werden viele Apotheken-Existenzen in Deutschland vernichtet und so die flächendeckende Arzneimittelversorgung vor Ort für immer zerstört. Das Apotheken-Sterben im Jahr 2022 hat bereits eine Zahl von fast 400 Schließungen erreicht, die sehr wahrscheinlich die nächsten Jahre noch größer wird. Ich bin wie meine Kollegen schockiert darüber, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) würdelose Gesetze gegen Apotheken auf den Weg bringt, die unverhohlen eine krasse Geringschätzung unseres Berufsstands belegen und das wirtschaftliche Absterben öffentlicher Apotheken massiv fördern.

Gehören Apotheker nicht mehr zur wohlhabenden Mitte unserer Gesellschaft?

Das öffentliche Klischee vom Apotheker scheint immer noch so auszusehen, als ob diese Berufsgruppe zu den gut verdienenden Menschen gehört. So prägte der heutige Bundesfinanzminister Christian Linder (FDP) einst das Zitat vom „Porsche-fahrenden Apotheker gleich nach dem Staatsexamen“. Das Bild vom sehr wohlhabenden Apotheker entspricht längst nicht mehr der durchschnittlichen Mehrheit. Die Wahrheit ist eine andere.

Ein kürzlich erschienenes Faktenblatt des Bundesgesundheitsministeriums zur Lage der Apotheken verkennt zudem komplett die betriebswirtschaftliche Tatsache, dass Umsatz nicht gleich Betriebsergebnis ist und dass ein Betriebsergebnis bei Selbstständigen nicht dem Unternehmerlohn gleichzusetzen ist. Hier gibt es noch hohe Abzüge. Viele selbstständige Apotheker sind von der Gesundheitspolitik mehrfach demoralisiert und ins Abseits gedrängt worden.

Können Sie diese Aussage konkretisieren?

Wir Apotheker managen immer mehr Engpässe bei Arzneimitteln, die bundesweit vom jeweiligen Hersteller auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar sind. Diese ärgerlichen und eindeutig sparpolitisch bedingten Lieferengpässe bei mehreren Hundert Arzneimitteln sind aufwendige Zeitfresser, die zu unbezahlter Mehrarbeit führen und so die Personalkosten noch mehr verteuern. In dem aktuellen Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz will die Ampelkoalition einen 50-Cent-Zuschlag mit hohen bürokratischen Hürden fürs Management der vielfältigen Arzneimittel-Lieferengpässe einführen, obwohl diese 50 Cent gerade mal 90 Sekunden Arbeitszeit der allerniedrigsten Gehaltsstufe abdecken.

Welche Zumutungen treffen Sie noch?

Weiterhin müssen Apotheken seit Februar an die Krankenkassen einen höheren Zwangsrabatt entrichten: Statt 1,77 Euro sind es nun 2 Euro, die sie von ihrer stagnierenden Fixvergütung für ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel an die Krankenkassen abgeben sollen. Auslöser war das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz der jetzigen Ampelkoalition. Dadurch wird eine zusätzliche durchschnittliche Belastung von 7000 Euro je Apotheke pro Jahr erzeugt. Mindestens 120 Millionen Euro werden mit dieser Sparmaßnahme den Apotheken jährlich entzogen und das trotz starker Inflation!

Ampelkoalition ignoriert die Warnungen der Apotheker

Herr Lauterbach ignoriert leider sehr bockig, dass 2023 die apothekenspezifischen Betriebskosten in ruinöser Höhe angewachsen sind. Die Personalkosten steigen per Tarif weiter und wegen des Fachkräftemangels werden übertarifliche Zulagen erforderlich. Die Energiekosten werden sich trotz Strom- und Gaspreisbremsen mindestens verdoppeln. Die IT-Dienstleister der Apotheken erhöhen ihre monatlichen Gebühren erheblich wegen ständig neuer gesetzlicher Belieferungs- und Taxations-Vorgaben. Und die Großhändler verschlechtern inflationsbedingt ihre Einkaufskonditionen für Apotheken. Bisher hat die Ampelkoalition den Warnungen der Apotheker aber kein Gehör geschenkt.

Sie sprachen von einer packungsbezogenen Fixvergütung und dem Unternehmerlohn. Können Sie das näher erläutern?

Durchschnittlich werden 80 Prozent des Umsatzes aller Apotheken mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln gemacht, der Rest sind frei käufliche Produkte. Die Fixvergütung ist das Honorar der Apotheken pro verschreibungspflichtige Arzneipackung. Die effektive kalkulatorische packungsbezogene Fixvergütung beträgt derzeit 6,67 Euro, für die eine Apotheke sehr viel personalintensive Gegenleistungen erbringen muss.

Die Erhöhung der Betriebskosten in Apotheken seit 2004 wurde mit dieser effektiven Fixvergütung jedoch nur zu zehn Prozent abgedeckt! Wer kann sonst heute noch zu den Preisen oder Einnahmen von 2004 arbeiten? Das geht nicht mehr so weiter! Das durchschnittliche Apotheken-Betriebsergebnis im Jahr 2022 ist um etwa 30 Prozent gegenüber 2021 eingebrochen und wird 2023 einen neuen krassen Tiefflug erleiden.

Laut der Apotheker-Dachorganisation ABDA setzt eine durchschnittliche Apotheke in Deutschland jährlich 3,2 Millionen um. Macht man mit solchen Umsätzen zu wenig Gewinn?

Prinzipiell ist das so, ja. Der durchschnittliche Netto-Umsatz einer Apotheke in Deutschland liegt zwar bei 3,22 Millionen Euro pro Jahr, aber durch die sehr breite Streuung erreichen 60 Prozent der Apotheken diesen durchschnittlichen Umsatz nicht und liegen weit darunter. Zieht man vom Umsatz den gesamten Wareneinkaufswert ab sowie alle anfallenden Betriebskosten wie Löhne, Miete, Versicherungen und so weiter, kommt man auf den deutlich geringeren Betrag „Gewinn vor Steuern“, der in diesem Jahr von Wirtschaftsexperten auf durchschnittlich 150 000 Euro pro Apotheke geschätzt wird.

Von diesem Betrag muss der selbstständige Apotheker seine Einkommenssteuer, Gewerbesteuer, Beiträge für Krankenversicherung und Altersvorsorge zusätzlich in voller Höhe bezahlen. Der Restbetrag honoriert die Arbeit des Apothekeninhabers aber auch nur teilweise, denn daraus müssen auch noch alle betrieblichen Investitionen der Apotheke finanziert werden. Denken wir nur an Digitalisierung, automatisiertes Warenlager, Botenfahrzeuge, Raum-Klimatisierung und Einrichtung.

Welches Ziel möchten Sie persönlich mit Ihrem Protest erreichen?

Ich möchte mit meinen Kollegen gemeinsam an diesem Tag die Öffentlichkeit sensibilisieren und auf politischer und sozialer Ebene protestieren. Ich fordere verantwortliche Gesundheitspolitiker dazu auf, dass unser Honorar nach über 20 Jahren Pause unbedingt angehoben werden muss, um den Großteil der Apotheken aus der defizitären Zone herauszuholen. Denn aus den jetzt erkennbaren rückläufigen Einnahmen der Apotheken lassen sich in Zeiten von Inflation und Fachkräftemangel auch keine angemessenen Gehälter mehr zahlen.

Sparkurs trifft auch Patienten und Kunden

Unsere Mitarbeiter müssen für ihre pharmazeutisch verantwortungsvolle Arbeit ein angemessenes Gehalt erhalten. Dazu stehe ich als Apotheken-Inhaberin in der Verantwortung und kämpfe auch für meine Angestellten. Wir Apotheker protestieren aber auch für unsere Patienten und Kunden, denen immer mehr Nachteile entstehen durch den rücksichtslosen Sparkurs unserer Regierung, der Arzneimittel-Lieferengpässe und ein Apothekensterben zur Folge hat.

Wie stellen Sie sich ihre Zukunft vor?

Mit dem baldigen Renteneintritt der Babyboomer-Generation beginnt auch in Apotheken eine neue Ära des extremen Fachkräftemangels. Ohne angemessene Honorarerhöhung müssen Apotheken eine massive Abnahme ihres Personalbestandes befürchten und dann ist das flächendeckende System öffentlicher Apotheken nicht mehr aufrechtzuerhalten. Schon jetzt haben 75 Prozent aller deutschen Apotheken akuten Personalmangel. Dennoch: Gerne würde ich mit meinen 59 Jahren weiter in meiner Apotheke arbeiten, weil ich meinen Beruf liebe und meine Kollegen und Kunden sehr mag. Aber zwischen Wollen und Können liegt das wirtschaftliche Existenzproblem aller Apotheken, das auch mich bedrückt und darüber entscheidet.

