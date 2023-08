Anwohner stören sich am Stadtfestlärm

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

hunderttausende begeisterte Besucher beim Dresdner Stadtfest - aber auch Bewohner der Innenstadt, die zwei Nächte lang wenig Schlaf fanden. Wo sich viele Menschen aufhalten, geht es laut zu, Konzerte und Shows lassen sich nicht geräuschlos abwickeln. Die Stadtverwaltung hat die in der Polizeiverordnung festgelegten Regeln für das Stadtfest aufgehoben. Es durfte lauter und länger gefeiert werden als erlaubt.

Impressionen vom Dresdner Stadtfest 2023. © Quelle: Anja Schneider

Weil das Stadtfest eine „seltene Veranstaltung“ ist. Es wird nur einmal im Jahr gefeiert. Und für dieses eine Mal muss es Ausnahmen geben. Der Termin des Stadtfestes ist lange bekannt. Jeder weiß, was auf ihn zukommt und kann sich darauf einstellen. Umso mehr steht die Verwaltung in der Verantwortung, dass die Regeln an den übrigen Tagen des Jahres eingehalten werden. Jetzt lesen

Selbst bei geschlossenen Fenstern, bei den tropischen Temperaturen eine Qual – schallten die Gesangstexte in meine Wohnung und der Fußboden vibrierte. Ein Anwohner, der sich über den Stadtfestlärm beschwert

Der Musiker Gregor Meyle im Interview. © Quelle: RALF SCHOENENBERG fine-art-pics

„Wenn ich keine Musik machen würde, wäre ich in der Gastronomie gelandet“ – Gregor Meyle im Interview

Gregor Meyle spielt am 1. September gemeinsam mit Karat im Restaurant Kastenmeiers. Im Interview verrät er, warum sein Herz auch für die Gastronomie schlägt und wie sich das Musikerleben im Zeitalter des Streamings verändert hat. Jetzt lesen

Eine Person benutzt einen alten Heizkörper in einer Berliner Altbauwohnung. Die Unionsfraktion im Bundestag sieht beim geplanten Heizungsgesetz der Ampel-Regierung noch immer viel Klärungsbedarf. © Quelle: Fabian Sommer/dpa

Ampel: Förderprogramm zum Heizungsaustausch soll Anfang 2024 starten

Auf Anfrage der CDU/CSU-Fraktion hat das Wirtschaftsministerium weitere Details zum geplanten Heizungsgesetz genannt. Die Pläne für klimafreundlichere Heizungen waren zur Zerreißprobe für die Bundesregierung geworden – trotzdem sollen das Gesetz im September beschlossen werden. Immer noch sind Fragen offen. Jetzt lesen

9 Uhr: Start der Weinlese in Sachsen - Gemeinsam mit der Sächsischen Staatsministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch ernten die Radebeuler Winzer auf Schloss Wackerbarth die ersten Trauben der frühreifen Rebsorte „Solaris“

11 Uhr: Feierliche Staffelstabübergabe bei den Städtischen Bibliotheken Dresden. Nach über 30 Jahren ging Prof. Dr. Arend Flemming Anfang des Jahres als Direktor der Städtischen Bibliotheken Dresden in den Ruhestand. Oberbürgermeister Dirk Hilbert wird Prof. Flemming mit einem Grußwort und einem Geschenk verabschieden. Die Stellenneubesetzung mit Marit Kunis-Michel erfolgte zum 1. Juli 2023.

15.30 Uhr: Eröffnung des Gemeinschaftsgartens „Strieskanne“ am neuen Standort Geisingstraße mit Detlef Thiel, Amtsleiter Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft.

16 Uhr: Petitionsausschuss der Stadt Dresden - In der öffentlichen Sitzung geht es um die Petitionen „Mehr Blitzer vor Schulen und anderen Kindereinrichtungen!“ und „Baugenehmigung Oberpoyritz“ sowie die E-Petition „Umzugsprämie“. Ort: Neues Rathaus, Plenarsaal, Rathausplatz 1, 01067 Dresden

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Leuben - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Fördergeld für die Anschaffung einer Tischtennisplatte für die Flüchtlingsunterkunft in Sporbitz, für die Zschachwitzer Märchentage 2023 und für ein Interkulturelles Fußballturnier. Ort: Stadtbezirksamt Leuben, Bürgersaal, Hertzstraße 23, 01257 Dresden

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Loschwitz - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um eine Verkehrsbaumaßnahme auf der Bautzener Landstraße und um Fördergeld für den Erstdruck des Magazins „Dresden International“, für das Projekt „Kleines Elbhangfest“, für das 8. Pumpenfest Söbrigen sowie für die Wiederherstellung des Terrakottareliefs „Die Hinterbliebenen“. Ort: Stadtbezirksamt Loschwitz, Beratungsraum, 2. Etage, Grundstraße 3, 01326 Dresden

Hallen voller Bildschirme und Videospiele: Auf der Gamescom wird an vielen Ecken gezockt. (Archivfoto) © Quelle: Oliver Berg/dpa

Heute beginnt in Köln die Gamescom, die Fach- und Publikumsmesse für interaktive Unterhaltungselektronik, vor allem Video- und Computerspiele. Von Mittwoch bis Sonntag ist sie für das breite Publikum geöffnet. Viele große Aussteller fehlen, dafür sind mehr Firmen da, die nur am Rande etwas mit Gaming zu tun haben. Trotzdem werden wieder Hunderttausende Gamingfans zur Gamescom reisen. Was erwartet sie dort? Jetzt lesen

Luis Rubiales hatte nach dem Titelgewinn die spanischen Spielerinnen geherzt und umarmt. © Quelle: IMAGO/Sports Press Photo

... die Debatte um einen übergriffigen Kuss - ein Komentar

Der Präsident des Spanischen Fußballverbandes küsst nach dem WM-Finale eine Spielerin ungefragt, und ein Teil der Männerwelt findet das völlig ok. Geht‘s noch? Wer so denkt, hat in Führungspositionen nichts zu suchen, kommentiert Chantal Ranke. Jetzt lesen

