﻿Anwohner am Dresdner Altmarkt: „Das ist ein Chaos hier“

Dresden. Der Altmarkt, Dresdens wohl prominenteste Baustelle, ist umringt von Zäunen. Aber manchmal gibt es Lücken. Ein Fahrradfahrer flitzt am Vormittag über das frische Pflaster. Was einem Bauarbeiter gar nicht gefällt. Er brüllt den Mann auf dem Rad an, der schreit zurück, Schimpfwörter fallen. Keine schöne Szene.

Der Radfahrer, das muss man dazu sagen, ist eine Ausnahme. Meistens bleibt es friedlich am Altmarkt. Aber auf der Westseite, unter den Arkaden, ist die Stimmung mitunter gereizt. „Das ist ein Chaos hier“, sagt Wulf Baumann, der in dem Haus mit der Nummer 24 wohnt. Der Ausgang liegt neben dem Burger-Bistro „Hans im Glück“.

Neben der Baustelle am Altmarkt wird es oft eng und ungemütlich. Immerhin schiebt dieser Fahrradfahrer, hier vor dem Burger-Bistro „Hans im Glück“. Andere fahren Slalom zwischen den Fußgängern. © Quelle: Michael Lukaszewski

Wenn Baumann die Tür öffnet, muss er aufpassen, dass es nicht wieder kracht. So wie neulich, als er aus Versehen einen Fahrradfahrer umgelegt hat. Der stieß mit dem Lenker gegen die Tür und fiel zu Boden.

Bei der Kaisermania war es am schlimmsten

Tatsächlich sieht man oft Radfahrer, die keine Lust auf Absteigen und Schieben haben. Sie rollen vorbei an Restaurantgästen und Kellnern, die es irgendwie schaffen, Kaffeetassen auf Tabletts zu den Tischen zu balancieren. Baumann findet, dass die Stadt den Weg für Räder komplett sperren sollte. Aber selbst dann bliebe es eng.

Reisegruppen zwängen sich immer wieder durch die Gasse, die trotz Baustelle noch immer die Hauptroute zwischen Bahnhof und Schloss zu sein scheint. Gehetzte Galerie-Kunden überholen flanierende Senioren. Kinderwagen und Rucksäcke verstopfen den Weg. Es wird gerempelt, gewartet, gemosert.

Wer sich nur ein bisschen auskennt, weicht dem Altmarkt aus und fährt beispielsweise über den Postplatz. Touristen aber, sagt Baumann, laufen ahnungslos ins Gedränge unter den Arkaden. Am schlimmsten sei es während der Kaisermania gewesen. „Was meinen Sie, was da los war!“

Wann wird der Altmarkt wieder freigegeben?

Anstrengende Zeiten für Altmarkt-Anwohner. Dabei hätte Baumann eine Idee, wie sich das Problem lösen ließe: Man könnte die Zäune auf der Westseite weiter in Richtung Mitte rücken - und damit die Straße oder zumindest einen Teil des Gehwegs wieder freigeben. Schließlich scheinen die Pflasterarbeiten in diesem Bereich weitgehend erledigt zu sein. „Ohne Mühe, ohne Kosten könnte man die Situation entschärfen“, sagt Baumann.

Hier ist Schluss. Die Straße an der Westseite des Altmarkts ist gesperrt. Anwohner wünschen sich, dass der Weg freigegeben wird, um die Situation unter den Arkaden zu entspannen. © Quelle: Christoph Pengel

Wäre es wirklich so einfach? Bekannt ist, dass die Bauarbeiter eine Fläche von 13 000 Quadratmetern zu pflastern haben. 1,3 Millionen Steine, die exakt sitzen müssen, damit auch Menschen mit Behinderungen über den Altmarkt fahren oder gehen können.

Am Donnerstag knieten die Handwerker wieder im Staub, sie hämmerten, schippten und fegten, während die Sonne unerbittlich auf ihre Schultern knallte. Die Arbeiten konzentrierten sich vor allem auf die Ost- und kaum noch auf die Westseite. Vor einiger Zeit hatte die Stadt angekündigt, den Altmarkt Schritt für Schritt freizugeben.

Der Baulärm ist kein großes Problem

„Darauf warten wir“, sagt Angelika Baumann, die mit ihrem Mann Wulf in der fünften Etage wohnt. Seit zehn Jahren leben sie am Altmarkt. Sie genießen die zentrale Lage, die Nähe zum Kulturpalast, zur Oper, zu den Kirchen. Zurzeit würden sie oft gefragt, ob sie genervt seien vom Baulärm. „Da kann ich nur sagen: Nee.“ Die Geräuschkulisse sei kein großes Problem. Was sie irritiert, ist der Umstand, dass die Baustellen-Grenze nicht verschoben wird. Was spricht dagegen?

Die Stadt hat sich dazu noch nicht geäußert. Eine DNN-Anfrage blieb bislang unbeantwortet. Sicher ist, dass die Baustelle so schnell nicht verschwindet. Erst im Oktober, so der Plan, wird das 13-Millionen-Euro-Projekt beendet. Es sieht so aus, als müssten sich Angelika und Wulf Baumann noch eine Weile gedulden. „Ich mag nicht ans Wochenende denken“, sagt sie. Am Freitag beginnt das Stadtfest. Dann dürfte es auch am Altmarkt wieder eng werden.

