Ansturm auf vergünstigte Tickets der DVB

das Neun-Euro-Ticket ist seit Donnerstag Geschichte, das Verlangen nach günstigen Fahrkarten aber noch lange nicht. Das merken auch die Dresdner Verkehrsbetriebe, die momentan einen Ansturm in ihren Kundenzentren wahrnehmen. Statt wie üblich 200 kommen nun rund 1000 Menschen täglich, die vergünstigte Billetts beantragen möchten.

Ein Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) fährt am Morgen über eine Brücke im Dresdner Stadtgebiet. © Quelle: Robert Michael/dpa

Man kann hier – wie Finanzminister Christian Lindner jüngst bemerkenswert abfällig – natürlich von einer Gratismentalität sprechen. Man kann aber auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass Menschen sehr wohl auf ihr Auto verzichten wollen, die passenden Mittel aber nicht immer in Hülle und Fülle vorhanden sind. Jetzt lesen

Wir werden versuchen, zu null zu spielen. Das hat für uns Priorität. Sicherheit geht vor. Markus Anfang Trainer bei Dynamo Dresden, vor dem Spiel gegen Dortmund II am heutigen Sonnabend.

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz sinkt vor dem Wochenende: Dresdens Inzidenz ist am Freitag wieder gesunken, liegt aber weiter ungefähr auf Vorwochenniveau. Bisher ist kein Effekt des Sommerferienendes spürbar. Jetzt lesen

RKI meldet Rückgang der Inzidenzen – Ausnahme sind Schulkinder: TDie Corona-Inzidenzen sind in fast allen Altersgruppen zurückgegangen. Nur bei den Kindern beobachtet das RKI einen leichten Inzidenzanstieg. Die Zahl der Impfungen hat im August einen Tiefstand erreicht. Jetzt lesen

Omikron-Booster laut Medizinern nicht als bevölkerungsweite Impfung sinnvoll: Mediziner halten die an die Omikron-Variante des Coronavirus angepasste Impfstoffe zwar für sinnvoll, aber nicht im Sinne eines bevölkerungsweiten Einsatzes. Der Impfstoffe komme vor allem für Menschen über 60, Risiko-Gruppen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen, heißt es. Wer im Sommer eine Infektion hatte, sollte mindestens drei Monate warten. Jetzt lesen

Ein Schild vor Berit Hellers Lose-Laden macht die Laufkundschaft auf die ernste Situation aufmerksam. © Quelle: Anja Schneider

Unverpackt-Läden und Zulieferer in Dresden stehen vor Existenzproblemen

Die deutsche Unverpackt-Szene kämpft, auch in Dresden haben die nachhaltigen Läden Existenzprobleme. Das wiederum hat für lokale Zulieferer gravierende Konsequenzen. Ein Hilferuf der Betroffenen. Jetzt lesen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, 2. von links) spricht in der Lausitz mit den Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU, links), Dietmar Woidke (SPD, 2. von rechts) und Reiner Haseloff (CDU, rechts) über die Entwicklung des Strukturwandels. © Quelle: Robert Michael/dpa

Bundeskanzler Scholz in Sachsen – Vereinbarungen zum Kohle-Ausstieg sollen bestehen bleiben

Am Kohle-Kompromiss soll nicht gerüttelt werden – und das nicht zuletzt wegen der Energiekrise. Das ist ein Ergebnis des Treffens von Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten der ostdeutschen Kohle-Länder. Jetzt lesen

DNN am Sonntag, 04.09.22 © Quelle: DNN

Til Schweiger ist einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler und Filmemacher. In seinem neuen Kinofilm spielt er einen Vater, der den Tod seines kleinen Sohnes verkraften muss. Im Interview spricht der 58-Jährige über die nie vergehende Angst um seine längst erwachsenen Kinder.

Um die Angst vor dem Tod geht es auch im Interview mit der bekannten Paar- und Sexualtherapeutin Ann-Marlene Henning. Sie erkrankte an Corona, lag tagelang im Koma und hat nun mit Long Covid zu kämpfen. Obwohl sie sich in der Hölle wähnte, sagt sie, habe sie diese Erfahrung nicht bereut.

Und Angst macht nicht nur den Menschen in der Ukraine die Situation rund um das Atomkraftwerk in Saporischschja. Wie gefährlich ist es wirklich? Könnten sich die atomaren Katastrophen von Fukushima oder Tschernobyl wiederholen? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengetragen.

Weitere Themen sind Bilder aus dem Leben von Michail Gorbatschow, der in dieser Woche im Alter von 91 Jahren gestorben ist sowie die Situation von Sportlerinnen in Afghanistan unter der Herrschaft der Taliban. Und angesichts drohender Energiearmut und steigender Energiepreise gehen wir der Frage nach: Was können wir uns noch leisten?

Sonnabend und Sonntag: Kunst-, Antik- und Trödelmarkt - Zu Beginn jedes neuen Monats kann auf dem Parkplatz zwischen dem Dresdner Kongresszentrum und dem Pressehochhaus gleich zweimal getrödelt werden. Der Kunst-, Antik- und Trödelmarkt lädt die Besucher am 3. und 4. September, jeweils von 9 bis 15 Uhr, zum Bummeln, Schauen, Feilschen und Kaufen ein. Außerdem sind an beiden Markttagen Experten und langjährige Sammler vor Ort, die den Gästen des Marktes gern beim Bewerten von Fundstücken und Raritäten, von Sammlergegenständen sowie von Objekten aus Familiennachlässen behilflich sind.

Sonnabend und Sonntag: Keramikmarkt auf der Hauptstraße - Am ersten September-Wochenende findet rund um den Goldenen Reiter auf der Hauptstraße der 27. Dresdner Keramikmarkt statt. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 18 Uhr. Veranstalter sind der Keramikmarkt Dresden e. V. und das Amt für Kultur und Denkmalschutz. Insgesamt 70 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ihre Ware und laden die Keramikfreunde dazu ein, neue Facetten eines alten Handwerks zu entdecken.

Sonnabend 14 Uhr: Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund II - 3. Liga, 5. Spieltag, Rudolf-Harbig-Stadion.

Sonntag, 10 bis 17: Zuckertütenfest im Zoo - Schulanfänger erhalten kostenfreien Eintritt. Für die Abc-Schützen und ihre Familien gibt es ein ein buntes Programm mit vielen Aktivitäten.

Am 4. September öffnen die Behörden in Dresdens Regierungsviertel ihre Türen für Besucher und geben Einblicke in ihre Arbeit. © Quelle: Sächsische Staatskanzlei

Bereits zum 18. Mal öffnet die Sächsische Staatsregierung am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ihre Türen zum „Offenen Regierungsviertel“. Neben den Angeboten in den Häusern der Ministerien ist auch im Außenbereich von Feuerwehrtechnik bis zu Drogenspürhunden jede Menge zu erleben.

Ben Affleck und Jennifer Lopez. © Quelle: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

... eine Magen-Darm-Erkrankung, die beinahe eine Hochzeit platzen ließ

Nach der Hochzeit von Jennifer Lopez und Ben Affleck hat die Braut weitere Fotos veröffentlicht – und erzählt, warum ihre „himmlische“ Trauung fast geplatzt wäre. Jetzt lesen

