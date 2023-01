Von Dresden zur Bob-Weltmeisterschaft nach Altenberg mit Bus und Bahn

An den Wettkampfwochenenden des Bob- und Skeleton-Weltcups in Altenberg sorgen VVO und RSVO für die Anreise der Zuschauer. Mit diesen Bussen und Bahnen kommen Sportfans zur Meisterschaft.

Dresden. Der Bob- und Skeleton-Weltcup lockt jährlich viele Zuschauer aus aller Herren Länder an, diese Jahr auch nach Altenberg. Vom 13. bis 15. Januar 2023 sowie vom 20. bis 22. Januar finden dort mehrere Wettkämpfe statt. Die im Vorverkauf erworbenen Tickets fungieren als Kombi-Tickets und gelten am entsprechenden Tag bis Mitternacht als Fahrkarte für alle Verkehrsmittel des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO).

Für die Anreise ab Dresden können Besucher die Buslinie 360, sowie den Ski- und Wander-Express der DB Regio vom Hauptbahnhof aus nutzen. Letzterer startet sonnabends und sonntags um 10.05 Uhr und benötigt für die Strecke bis zum Altenberger Bahnhof nur 66 Minuten. Außerdem verkehren die Züge der Linie RB 72 im Zwei-Stunden-Takt zwischen Heidenau und Altenberg. Die Besucher können in Altenberg Shuttlebusse nutzen, die sie vom Bahnhof Altenberg direkt zur Haltestelle „Oberbärenburg, Zur Bobbahn“ bringen. Die Shuttle-Busse fahren am 14.01., 15.01. und am 21.01.2023 zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr sowie am 22.01.2023 zwischen 7.30 Uhr und 17.00 Uhr.

VVO-InfoHotline: 0351 8526555; vvo-online.de; rvsoe.de;

Von Nikolaus Neidhardt