﻿Ankunftstag in der Messe Dresden – ein Report

Wann komme ich hier raus? Das fragt wohl jeder, der die Messe Dresden betritt und einen Schlafsack in die Hand gedrückt bekommt. Report aus einer Notunterkunft für Asylbewerber.

Dresden. Die am meisten gestellte Frage? „Wie lange muss ich hier bleiben?“ Es ist trüb am Montagmittag im Ostragelände. Aus der Straßenbahnlinie 10 steigen fünf junge Männer, bepackt mit Einkaufstüten und Rucksäcken. Auch sie werden bald fragen, wie lange sie an diesem Ort bleiben müssen. Ankunftstag in Messehalle 4, der jüngsten Dresdner Notunterkunft für Asylbewerber.