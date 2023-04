Staatsanwaltschaft Dresden erhebt Klage gegen weiteren Klimakleber

Dresden/Meißen. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat beim Amtsgericht Meißen Anklage gegen einen 19-Jährigen erhoben. Somit ist ein Jugendrichter in den Fall involviert.

Dem Angeklagten wird Nötigung in mehreren Fällen vorgeworfen. Nachdem der Beschuldigte am 8. Dezember mit sechs weiteren Personen die Fahrbahn der Nürnberger Straße blockierte wird ihm auch in zwei Weiteren Fällen Nötigung vorgeworfen, darunter eine Blockade in München.

Der bisher nicht vorbestrafte Beschuldigte hat keine Angaben gemacht. Nun entscheidet das Amtsgericht Meißen einen Termin für die Hauptverhandlung.