Fußgänger mit Bierflasche angegriffen: Polizei sucht unbekanntes Opfer

Dresden. Im Fall des jungen Mannes, der in Dresden-Leuben mehrere Passanten unter anderem mit dem Flaschenhals einer abgebrochenen Bierflasche angegriffen haben soll, sucht die Polizei nun explizit nach einer älteren Dame.

Die Frau sei um die 70 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß, schlank und trug an jenem 5. Dezember einen hellen, langen Wintermantel. Wie die Polizei mitteilt, hatte der verdächtige 20-Jährige die Seniorin vor der Commerzbank an der Pirnaer Landstraße geschlagen. Die Frau stürzte.

Der 20-Jährige soll eine weitere Rentnerin mit Schlägen sowie drei Passanten mit dem abgebrochenen Flaschenhals verletzt haben. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in zwei Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der erheblich vorbestrafte Beschuldigte sitzt weiter in Untersuchungshaft. Zu einem möglichen Motiv hat die Staatsanwaltschaft bisher keine Angaben gemacht.

Die gesuchte Geschädigte und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter (0351) 483 22 33 zu melden.

Von fkä