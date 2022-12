﻿Sperl bleibt Präsident der IHK Dresden

Der Präsident der Industrie- und Handelskammer, Andreas Sperl, ist am Mittwoch im Amt bestätigt worden.

Dresden. Andreas Sperl ist als Präsident der Industrie- und Handelskammer Dresden wiedergewählt worden. Auf der konstituierenden Sitzung der neu gewählten IHK-Vollversammlung wurde der Geschäftsführer der ST Engineering Holdings GmbH aus Dresden am Mittwoch mit 79,7 Prozent der Stimmen erneut zum Präsidenten bestimmt. Das teilte die Kammer am Abend mit.

Wirtschaft mit einem ganzen Bündel von Problemen

Andreas Sperl, der bis zum Frühjahr 2022 Chef der Elbe Flugzeugwerke im Dresdner Norden war, kündigte an, die Kammer werde ihren Mitgliedsunternehmen gerade jetzt angesichts vielschichtiger Probleme von Energiekosten und Lieferengpässen bis zu Inflation und Fachkräftemangel unter die Arme greifen. Besonders in diesen Zeiten gelte es, die Unternehmerinteressen im Dialog mit der sächsischen Staatsregierung wie auch mit dem Bund voranzubringen.

Zuletzt hatte Sperl im DNN-Interview erklärt, es gebe neben Krieg und Corona viele andere Baustellen, für die die Kammer aktiv an Lösungen mitarbeiten muss – allen voran beim Strukturwandel in der Lausitz und bei der Beseitigung des Mangels an Fachkräften. Dazu kämen diverse Transformationsprozesse bei der Digitalisierung, der Mobilität und im Bereich Energie.

