﻿Berlin, Frankfurt am Main, Prag: An diesen Flughäfen lohnt sich der Abflug für Dresdner

Für viele hat die Urlaubsplanung für den Sommer längst begonnen. Doch wo soll die Reise starten? Die DNN hat die drei Flughäfen in Berlin, Prag und Frankfurt am Main nach unterschiedlichen Aspekten verglichen – Plus und Minus in der Übersicht.

Dresden. Der Sommer steht vor der Tür – und damit auch die Urlaubsplanung. Drei beliebte Flughäfen für die große Reise sind neben Dresden und Leipzig der Flughafen Berlin/Brandenburg „Willy Brandt“ (BER), der Václav-Havel-Flughafen in Prag (PRG) und der Flughafen Frankfurt am Main (FRA). Doch von wo lohnt sich der Abflug am ehesten?

Reiseziele und Passagieraufkommen

FRA: Hinsichtlich der Auswahl an Reisezielen und der Größe des Flughafens geht der Frankfurter Airport deutlich als Sieger des Vergleichs hervor. Im Vorpandemiejahr 2019 stellte der einen neuen persönlichen Rekord auf: Mit etwa 70 Millionen Fluggästen war der „Fraport“ hinsichtlich des Passagieraufkommens neben London, Paris und Amsterdam der viertgrößte Flughafen in Europa vor der Pandemie. Die Flugzeuge fliegen dort in mehr als 300 Zielorte in 95 Ländern weltweit, wie auf der Website Flight Connections zu entnehmen ist. Darunter sind beliebte Reiseziele in den USA, Südamerika und Asien. Auch innerhalb Deutschlands betreibt der Flughafen 14 Strecken.

BER: Aktuell hat der neue Flughafen in Brandenburg nach Angaben der Berliner Tourismus & Kongress GmbH eine Gesamtkapazität von 43 Millionen Passagieren, die bis 2040 auf 58 Millionen erhöht werden soll. Reisende erreichen von den zwei Terminals am BER etwa 125 verschiedene Städte. Die Airlines bedienen hauptsächlich Ziele in Europa sowie einige beliebte Urlaubsorte in Nordafrika. Einige weit entfernte Reiseziele sind im Angebot auch enthalten: So starten auch Flieger nach Peking, Singapur, New York und Washington D.C.

PRG: Mit nach Informationen des Flughafens etwa 18 Millionen abgefertigten Passagieren pro Jahr vor der Corona-Pandemie ist der Prager Flughafen der kleinste unter den drei Airports. Derzeit fliegen die Airlines etwa 80 verschiedene Städte an, davon vier in Deutschland. Die Ziele verteilen sich hauptsächlich innerhalb Europas, doch es starten auch regelmäßig Flieger in Richtung exotische Ziele wie zum Beispiel die Kapverdischen Inseln, Thailand, die Dominikanische Republik und Sansibar. Im Laufe des Jahres soll das Angebot um 18 neue Zielorte ergänzt werden, darunter Reykjavik in Island und Dubrovnik in Kroatien.

Kosten für Flüge

Um die Kosten für eine Flugreise zu vergleichen, wurden als Langstrecke jeweils die Preise für einen Flug nach Doha und als Beispiel für einen Kurzstreckenflug Palma auf Mallorca am 20. Juli 2023 als Vergleichspunkt genommen. Die Kosten unterscheiden sich jedoch nur geringfügig, da an allen Flughäfen sowohl Billigflieger als auch Spitzenairlines bedient werden.

FRA: Ryanair fliegt für 122 Euro (ohne Gepäck) nach Palma auf Mallorca, mit Qatar Airlines geht es für 588 Euro mit Gepäck nach Doha. Wer mit Zwischenstopp über Istanbul fliegt, kann noch mal fast 300 Euro sparen – muss allerdings das Gepäck extra dazu buchen.

BER: Auch ab dem BER starten Billig-Charter für 122 Euro nach Mallorca. Für den Langstreckenflug mit Qatar Airlines direkt nach Doha zahlen Reisende 639 Euro inklusive Gepäck. Der Flug mit Umstieg in Istanbul kostet 297 Euro ohne Gepäck.

PRG: Der direkte Kurzstreckenflug nach Mallorca mit der Fluglinie Smartwings kostet 137 Euro. Handgepäck ist inklusive, das aufgegebene Gepäck jedoch nicht. Ein Direktflug nach Doha mit Qatar Airlines kostet am 20. Juli 754 Euro inklusive Gepäck. Wer auch einen Zwischenstopp in Kauf nimmt, kann über Istanbul bereits für 208 Euro zusätzlich Gepäck nach Katar fliegen.

Anreise mit dem Auto und ÖPNV

BER: Von den drei Flughäfen ist der Flughafen „Willy Brandt“ für Dresdnerinnen und Dresdner am einfachsten und schnellsten erreichbar. Eine Fahrt mit dem Auto dauert ohne Stau oder andere Verkehrseinschränkungen weniger als zwei Stunden. Auch mit dem Zug sind Reisende aus der Landeshauptstadt im Nu am BER: Aktuell gibt sogar Direktverbindungen aus Dresden, mit dem IC geht es in etwas mehr als einer Stunde und 30 Minuten gen BER-Terminal 1 und 2. Im Sommer muss wegen Bauarbeiten auf der Strecke Dresden–Berlin umgestiegen werden – mit deutlich längeren Fahrzeiten.

FRA: Mit viereinhalb Stunden Fahrzeit ist die Anreise zum Frankfurter Flughafen mit dem Auto zwar am längsten, allerdings gibt es zum Airport als einzigem der drei eine Direktverbindung mit dem Zug aus Dresden. Nur vier Stunden und 45 Minuten dauert die Reise mit dem ICE, Fahrkarten sind je nach Reisezeitraum ab 27,90 Euro erhältlich.

Zum Frankfurter Flughafen gibt es ab Dresden eine Direktverbindung mit dem ICE. © Quelle: Sebastian Kositz

PRG: Auch der tschechische Flugverkehrsknoten ist mit dem Auto von Dresden gut zu erreichen. Urlauberinnen und Urlauber sollten für eine staufreie Fahrt knapp zwei Stunden einplanen. Allerdings gibt es dort keinen Bahnhof, weswegen sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln etwas umständlich gestaltet: Zugreisende fahren mit dem IC von Dresden zum Hauptbahnhof in Prag und steigen dort in den Airport-Express-Bus zum Flughafen. Insgesamt dauert die Anreise mit dem ÖPNV etwa zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden und kostet ab 13,90 Euro pro Person.

Parkmöglichkeiten und Kosten

Für viele Urlauberinnen und Urlauber gehört zum stressfreien Urlaub die Anreise mit dem Auto dazu. Neben dem Staurisiko auf der Autobahn birgt das jedoch eine weitere Hürde: Das Parken kann je nach Länge des Urlaubs teuer werden. Alle drei Flughäfen bieten zwar Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe zu den Terminals an, die Preise dafür unterscheiden sich jedoch stark.

PRG: Im exemplarisch gewählten Urlaubszeitraum vom 20. bis zum 27. Juli kostet ein Stellplatz auf dem zehn Gehminuten entfernten Parkplatz umgerechnet etwa 50 Euro. Unter den drei Airports geht Prag damit deutlich als Preissieger hervor.

FRA: Deutlich teuer ist es am Frankfurter Flughafen. 79 Euro ist das günstigste Angebot für eine Woche – zumindest für diejenigen, die nicht bereit sind, ein Stück mit dem Shuttlebus zu fahren. Für wen diese Option auch in Frage kommt, der kann auf weiter entfernten Parkplätzen deutlich sparen. Auf dem Außenparkplatz Nord kostet ein Stellplatz beispielsweise 63 Euro für die Woche im Juli. Die 17-minütige Fahrt mit dem Shuttle zum Flughafen ist inklusive.

BER: Auch Fluggäste am BER müssen für einen Stellplatz am Terminal tief in die Tasche greifen: Dort kostet eine Woche fast 90 Euro. Wer im Parkhaus parken möchte, muss sogar 200 Euro zahlen. Wesentlich günstiger sind die außerhalb des Flughafengeländes gelegenen Parkplätze: So kostet ein Stellplatz auf dem „123 Park & Fly“-Platz für eine Woche 57 Euro, die Fahrt mit dem Shuttle dauert nur 14 Minuten.

Fazit

Wer am liebsten innerhalb Europas verreist, ist mit allen drei Flugverkehrsknoten gut beraten. Sowohl in Prag, Frankfurt als auch Berlin werden eine Vielzahl von beliebten Urlaubszielen angeflogen. Auch preislich bewegen sich die Flüge auf einem ähnlichen Niveau. Wer jedoch gern in die Ferne fliegt, bekommt in Frankfurt ein größeres Angebot.

Wer hingegen sowohl mit dem Auto als auch mit dem ÖPNV auf eine schnelle und unkomplizierte Anreise wert legt, für den ist der Flughafen Berlin/Brandenburg eine gute Wahl. Allerdings ist das Parken dort sehr teuer. Alternativ bietet sich für Autofahrer der Prager Flughafen mit einer kurzen Fahrzeit und günstigen Tarifen an.

Hinweis: Hinsichtlich der Preise und Kosten wurde für die Recherche der exemplarische Zeitraum vom 20.07.-27.07.2023 gewählt. Alle Preisangaben beziehen sich auf diesen Zeitraum, wenn nicht anders angegeben.