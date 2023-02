An der Nossener Brücke beginnen Vorarbeiten

was macht eigentlich das Infrastrukturprogramm „Stadtbahn 2020″? Kommt da noch etwas außer der Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße und der Straßenbahntrasse über die Oskarstraße? Die Landesdirektion Sachsen sendet jetzt ein leises Lebenszeichen und genehmigt die Umverlegung einer Fernwärmetrasse. Diese Trasse ist dem Neubau der Nossener Brücke im Weg - und der Neubau ist das größte Vorhaben von „Stadtbahn 2020″.

So soll die Nossener Brücke mit Straßenbahn aussehen. © Quelle: Stadtverwaltung Dresden

Eine Straßenbahnverbindung von Löbtau nach Plauen würde die Qualität des Öffentlichen Personennahverkehrs in eine neue Dimension befördern und es scheint loszugehen, langsam zumindest. Der Planfeststellungsbeschluss für die Nossener Brücke lässt noch auf sich warten, aber wenigstens die Vorarbeiten dürfen beginnen. Letztlich, dass muss so deutlich gesagt werden, dauert es viel zu lange von der Vision bis zur Realisierung. Was sich dem Titel „Stadtbahn 2020″ leicht entnehmen lässt. Selbst 2030 ist für die Umsetzung der großen Pläne schon ein sportliches Ziel geworden. Jetzt lesen

Eine Spaltung sehe ich so nicht, da wird viel herbeigeredet. Heike Ahnert neue CDU-Fraktionschefin in Dresden, über die Reibereien bei der CDU

Höhere Kosten für Kraftstoff, Personal, TÜV und ihre Folgen: Die Taxipreise in Dresden steigen. © Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert

Die Preise steigen: So teuer wird Taxi fahren in Dresden bald

Taxis gehören zum Nahverkehr wie Bus und Bahn: Jetzt werden die Preise steigen. Die Stadträte in Dresden sollen Ende März über höhere Tarife entscheiden. Stadt und Unternehmen verweisen auf gestiegene Kosten. Jetzt lesen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält zu Beginn der Sondersitzung des Bundestags zum Krieg in der Ukraine eine Regierungserklärung. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Ein Jahr Krieg: Was aus Scholz‘ Zeitenwende geworden ist

Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet und milliardenschwere Aufrüstung der Bundeswehr: Nur drei Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine läutete Kanzler Scholz die Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik ein. Was hat sich seitdem getan? Jetzt lesen

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

8 Uhr: Fachkräfteförderung - Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig übergibt den ersten Förderbescheid für das neugestartete „MINT-Fachkräfteprogramm ESF Plus 2021-2027″ an die Dresdner Credoxys GmbH.

12 Uhr: Trampeltier-Geburtstag - Der Dredner Zoo überrascht seine Trampeltierstute Inka mit einer Torte zum 20. Geburtstag. Am 24. Februar 2003 erblickte sie als Tochter von Hengst Alex und Stute Martha im Zoo Dresden das Licht der Welt. Inka wurde selbst schon sechsmal Mutter. Der 7. Nachwuchs steht kurz bevor. Der Geburtstermin wird auf Mitte/Ende März geschätzt.

Teilnehmer stehen vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, während einer Kundgebung auf dem Neumarkt. Anlass ist der Konflikt um die Ukraine. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil

Bundesweit gibt es heute Demonstrationen und Aktionen am Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine. Die Zentrale deutsche Veranstaltung findet in Berlin statt. In Dresden wird es wie vor einem Jahr unter anderem eine Kundgebung auf dem Neumarkt geben.

16.30 Uhr: Kundgebung „Trauer, Wut, Solidarität und Dankbarkeit zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine“ - Oberbürgermeister Dirk Hilbert nimmt teil. Anschließend können Menschen zum Friedensgebet in die Frauenkirche gehen oder sich einer Lichterkette auf dem Neumarkt anschließen. Veranstalter: Cellex Stiftung, Dresden – Place to be! e. V., Haltung Zeigen, Plattform Dresden e. V., Stützpunkt Ukraine und das Ukrainische Koordinationszentrum Dresden. Ort: Neumarkt, 01067 Dresden. www.cellex-stiftung.org

18 Uhr: Ökumenisches Friedensgebet in der Dresdner Frauenkirche zum 1. Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Oberbürgermeister Dirk Hilbert nimmt teil und spricht eine Fürbitte. Ort: Frauenkirche, Neumarkt, 01067 Dresden.

Screenshot aus einem Bericht von n-tv: An einem japanischen Strand wurde eine mysteriöse Eisenkugel angeschwemmt. © Quelle: n-tv

... eine rätselhafte Eisenkugel an einem japanischen Strand

An einem Strand der japanischen Stadt Hamamatsu ist eine mysteriöse Eisenkugel angespült worden. Was es damit auf sich hat, ist völlig unklar. Laut einem Bericht des Senders n-tv fanden Sprengstoffexperten heraus, dass die Kugel – mit einem Durchmesser von rund anderthalb Metern – innen hohl ist. Jetzt lesen

