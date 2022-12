﻿Amtsgericht Dresden verhängt Haftstrafe wegen Geldwäsche

Selassie K. eröffnete mit gestohlen Ausweisen Konten und stellte sie Ganoven zur Verfügung, die darauf Gelder aus Straftaten überwiesen. Das Dresdner Amtsgericht verurteilte ihn jetzt.

Dresden. Selassie K. gab sich an allen Verhandlungstagen am Dresdner Amtsgericht sehr zuversichtlich. Nach dem Urteil war er fassungslos: drei Jahre wegen Geldwäsche in 141 Fällen und zweifachen Betruges. Zudem hatte das Gericht die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 159 000 Euro angeordnet. Der Kenianer konnte es nicht fassen, er hat zwar 21 Vorstrafen, musste aber vorher nie ins Gefängnis.