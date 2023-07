﻿Am Rande von Dresden: Eskalierter Nachbarschaftsstreit am Gartenzaun endet vor Gericht

Dresden. Nachbarn kann man sich nicht aussuchen, mit denen muss man leben. Mit etwas Rücksicht und Respekt sollte das bei erwachsenen Menschen eigentlich gehen. Sollte – es gelingt leider nicht allen. Gerichte können davon singen. Auch in einem idyllischen Vorort von Dresden gab es Streit zwischen einer 67-jährigen Bewohnerin eines Eigenheims und dem Ehepaar der Nachbarparzelle.

Jahrlanger Nachbarschaftsstreit

Seit Jahren gab es Zoff, wenn man sich über den Weg lief, und das passierte ständig, da die Grundstücke nebeneinander liegen und der Weg dazwischen von beiden genutzt wird. Da wurde gezankt, beleidigt, man zeigte sich gegenseitig an, schrieb alles auf – „Beweise für krankhaftes Verhalten“ – und dann soll es handgreiflich geworden sein.

67-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt

Wegen gefährlicher Körperverletzung stand die 67-Jährige nun vor dem Amtsrichter. Sie soll ihre Nachbarn mit einem Blechschild verhauen haben. „Da waren Hühner drauf und der Spruch ,Mädelsabend mit Gegacker’. Ich fand das lustig“. Sie widmete das Schild auf die Familie um und hing es an das Tor. Das fand das Ehepaar nicht nett, es gab böse Worte – was da gesagt worden sein soll, ist nicht druckreif – und dann soll die Angeklagte beide mit dem Schild vermöbelt haben. Anklage Nummer zwei ist ähnlich, statt dem „Hühnerschild“ war es aber diesmal eine Schneeschaufel.

Gericht stellt Verfahren ein

„Stimmt nicht, die haben mich beleidigt und er hat mich hingeschubst, dabei habe ich mir das Knie aufgeschlagen“, erklärte die Angeklagte. Sie habe mit Schild und Schaufel nur gedroht, damit das Paar verschwindet, aber nie geschlagen.

Was macht man mit einen so unseligen Streit? Etwas unklar blieb, warum man sich eigentlich so hasste. Verbal geschenkt hat man sich nicht viel, Verletzungen wurden nie dokumentiert, neutrale Zeugen gibt es nicht. Das Gericht stellte das Verfahren ein. Neuer Streit ist nicht in Sicht.„Die sind ist inzwischen ausgezogen, leider nur 400 Meter weiter, ich ziehe jetzt auch aus, aber weit weg“, erzählte die 67-Jährige.

