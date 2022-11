﻿Beim Klauen im Kleidercontainer eingesperrt – Dresdner Gericht verurteilt Dieb

Dresden. Manchmal kommt es anders als man denkt – zu der Erkenntnis kam spätestens am Donnerstag im Dresdner Amtsgericht auch Tengiz S. Der Georgier hatte es in knapp zwei Monaten auf dreizehn Diebstähle gebracht. Da er nicht sofort festgenommen wurde, dachte er wohl, es geht ewig so weiter.

Im Februar dieses Jahres war er nach Deutschland eingereist, am 1. März wurde er das erste Mal erwischt. Was ihn nicht störte, er klaute sich weiter durch Dresdner Geschäfte: 3. März, Rewe – 450 Euro, 5. März, Saturn – 380 Euro und immer so weiter. Ob Simmel, Edeka, Rewe, Zarah, ob Kleidung, Haushaltswaren oder Kosmetikartikel – er nahm alles mit. Peek und Cloppenburg besuchte er zweimal und stahl Kleidung für rund 1000 Euro. Der Angeklagte war immer gut vorbereitet, hatte Werkzeug zum Entfernen der Sicherheitsetiketten und präparierte Tüten dabei.

Eingesperrt, beim Versuch einen Kleidercontainer zu plündern

Tengiz S. machte nicht einmal vor den Altkleidercontainern sozialer Sammelstellen halt. Am 3. Mai kletterte er an der Guts-Muths-Straße in einen Container, um dort die Kleiderspenden zu stehlen. Pech gehabt, der Deckel fiel zu und der Sicherheitsmechanismus ließ ihn nicht mehr raus. Der Angeklagte hockte in der Blechkiste und kam nicht mehr raus.

Beim Versuch, sich irgendwie zu befreien, machte er so viel Lärm, dass die Anwohner die Polizei riefen. Sein unbeabsichtigtes Zusammentreffen mit den Beamten war allerdings kein Grund, die Diebstähle aufzugeben. Zweimal wurde er noch bei Kaufland mit Diebesgut für rund 300 Euro gestellt. Bleibt die Frage, wie oft er nicht erwischt wurde?

Zwei Jahre ohne Bewährung

Der Angeklagte ließ seinen Verteidiger die Vorwürfe einräumen: Sein Mandant habe das Geld gebraucht, das Leben sei teuer und er habe damit auch seine Familie unterstützt. Die lebt nicht in Deutschland. Tengiz S. kam allein hierher, stellte einen Asylantrag, der abgelehnt wurde. Der Georgier lebt mit einer Duldung hier. Er will Deutschland wieder verlassen, erklärte der 37-Jährige. Da muss er allerdings noch etwas warten. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren.