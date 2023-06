﻿Notorischer Dieb und Prügler muss wieder ins Gefängnis

Dresden. „Ich will es ja gar nicht abstreiten, aber ich weiß nicht, was da war, ich habe keine Ahnung.“ Manuel N. stand wegen räuberischen Diebstahls, Körverletzung, Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung vor dem Amtsgericht und hatte zu jedem Anklagepunkt eine ähnliche Erklärung: „Keine Ahnung.“ Er hatte in Geschäften geklaut, das Personal attackiert, Nachbarn bedroht und einem den Fernseher demoliert, seinen Mitbewohner verprügelt, dessen Handys zertreten und dem eigenen Neffen, gerade 15 Jahre alt, die Faust ins Gesicht geschlagen. Ja, könne so gewesen sein, erklärte der Angeklagte. Aber warum? „Gute Frage, weiß ich nicht, es gab Diskussionen.“

14 Tage nach Verurteilung wieder geklaut

„Sie haben ein Problem mit fremdem Eigentum und ein Gewaltproblem. Wenn ihnen etwas nicht passt, schlagen sie zu“, erklärte ihm der Richter. Manuel N. hat es auf 18 Vorstrafen gebracht, fast immer ging es um Diebstähle und Körperverletzungen. Mit 15 kassierte er die erste Verurteilung, danach saß er regelmäßig vor Gericht, bei ihm bekommt „Alle Jahre wieder“ eine völlig neue Bedeutung. Das letzte Urteil kassierte er im November, zwei Wochen später stahl er bei Rossmann Parfüm für 70 Euro. „Zum Eigenbedarf“, sagte er.

Opfern richtig Angst gemacht

Der 37-Jährige hat keine Ausbildung und nie gearbeitet, er klaut einfach, was ihm gefällt, allerdings mitunter völlig sinnlos. So ließ er in einem Netto Malstifte, Kreide, Knete und anderen Bastelbedarf für über 50 Euro mitgehen. Wofür? Er hat keine Kinder. „Weiß ich nicht.“ Aber er rangelte mit dem Personal und bedrohte eine Verkäuferin. „Ich mach dich fertig, ich warte draußen auf dich.“ Er hat der Frau soviel Angst gemacht, dass sie sich zunächst weigerte, vor Gericht auszusagen. Sie stand zitternd vor dem Saal und war unendlich glücklich, als ihr eine Aussage erspart blieb, da der Angeklagte alle Taten eingeräumt hatte.

25 Monate Gefängnis

Manuel N. sah die Verhandlung eher locker, so richtig begriffen hat er den Ernst der Lage wohl zunächst nicht. Der ging ihm erst auf, als ihn das Gericht für 25 Monate ins Gefängnis schickte. „Mit ihren nicht mehr ganz jungen 39 Jahren sollten sie doch endlich mal probieren, ihr Leben in den Griff zu bekommen“, gab ihm der Richter mit auf den Weg.ml

