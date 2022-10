﻿Serientäter in Dresden vor Gericht: Diebstahl, Beleidigung und ein seltsamer „Dreier“

Dresden. Jonny M. ist einer der Leute, denen man im Gericht immer wieder begegnet – ein alter Bekannter sozusagen. Mit 16 stand er das erste Mal vor dem Richter, dann regelmäßig. Der inzwischen 30-Jährige hat nicht viel ausgelassen und an Strafen so ziemlich alles mitgenommen: Arbeitsstunden, die er nie ableistete, Arrest, U-Haft, Bewährung, Strafhaft. Geholfen hat nichts. Seit Montag steht er mal wieder vor dem Amtsgericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sechs Anklagen – von Diebstahl bis zu sexueller Nötigung

Sechs Anklagen verlas die Staatsanwältin. Das übliche: Schwarzfahren, Diebstahl – flaschenweise Bier und Schnaps, aber auch Dekokram wie Schmucksteinbordüren. Was er damit vorhatte, wollte er nicht sagen. Wurde er beim Klauen erwischt, wurde Jonny M. pampig und beleidigend.

Neu im Anklageprogramm ist sexuelle Nötigung – und das ist ein etwas abstruser Fall. Er soll eine Frau R. im Bett ihrer Wohnung betatscht und sexuell bedrängt haben. Laut Anklage wehrte sie sich und schrie. Was den Angeklagten nicht beeindruckte, aber den „sich ebenfalls im Bett befindlichen Lebensgefährten von Frau R.“ alamierte, der einschritt und auf Jonny M. eintrat, was den aber nicht störte – er machte weiter. Als die Polizei anrückte und den Angeklagten der Wohnung verwies, wollte der nicht, musste rausgetragen werden, schlug und trat nach den Beamten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Jahren alkohol- und drogensüchtig

Wie dieser seltsame „Dreier“ zu Stande kam, konnte nicht geklärt werden. Frau R. war zum Termin nicht erschienen und Jonny M. hat Gedächtnisschwund. Er sei mit ihr befreundet gewesen und habe mit ihr, ihrem Lebensgefährten und den Kindern in der Wohnung gelebt. „Also ich wollte sie umarmen, sie hat was gesagt, ich weiß nicht mehr, was, und dann habe ich mich an ihr Bein geklammert.“ Ansonsten könne er sich an nichts erinnern – außer, dass er nichts Schlimmes gewollt habe.

Zudem sei er betrunken gewesen und habe unter Drogen gestanden. Beides konsumiert der Angeklagte seit Jahren. Schon im zarten Kindesalter habe er mit Alkohol angefangen, hatte er bei einem früheren Prozess erklärt. „Ich habe schon mit 15 eine Flasche Schnaps am Tag getrunken.“ Das Gericht setzte die Verhandlung aus. Ein Psychiater soll den 30-Jährigen zunächst begutachten.