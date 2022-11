﻿Ehestreit in Dresden vor Gericht: Verprügelte sie ihn?

Dresden. Beim Ehepaar K. hing häufig der Haussegen schief, eine Bilderbuchehe führten die beiden nicht. „Da war jeden Tag was los, ich kann mich gar nicht genau an alles erinnern“, sagte die 23- Jährige. „Es gab oft heftigen Streit, es wurde laut, Dinge wurden zerstört und hin und wieder wurde es auch handgreiflich“, erklärte der Gatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zoff gab es auch am 18. August 2021 und der war so heftig, dass sie wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht landete. Sie soll ihren Mann mit einem Handy verprügelt, eine Kanne mit heißem Kaffee nach ihm geworfen und ihm die Füße verbrüht haben. Dann habe sie ihn mit einem großen Küchenmesser bedroht. Als er ihr das wegnehmen wollte, gab es eine Rangelei und er wurde an der Hand verletzt.

Streit wegen Drogensucht des Ehemanns

Klingt ziemlich übel und ist kaum vorstellbar, wenn man sich die beiden anschaut – er ist ein großer Mann, sie eine sehr kleine Frau. Und im Laufe der Verhandlung relativierte sich auch einiges. Die beiden stritten vor allem, weil er Drogen nahm und sie etwas dagegen hatte. „Schon wegen der Kinder, wir hatten ja Ärger mit dem Jugendamt.“ Die Kleinen kamen dann auch in Obhut. Auch an jenem Tag war er zugekifft, es wurde geschrien, geschubst und gerangelt, bis die Polizei kam und sich zeigte, dass er ziemlich übertrieben hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Griff nach Messer, um ihn auf Abstand zu halten

Die Kaffeekanne war eine Tasse Kaffee, die sie auch nicht nach ihm, sondern an die Wand geworfen hatte – ein paar Spritzer bekam er auf die Füße. An die Schläge mit dem Handy, die angeblich so schlimm waren, dass er die Polizei rief, kann er sich nicht erinnern, an das Messer, dass sie nahm, um ihn auf Abstand zu halten, schon. „Sie hat sich wohl bedroht gefühlt. Ich kann mich da nicht einschätzen, aber ihre Angst war wohl nicht unbegründet. Als ich es ihr wegnahm, habe ich in die Klinge gegriffen“, erklärte der 28-Jährige.

Verfahren eingestellt

Die Wogen haben sich geglättet, beide leben wieder zusammen, haben eine Paartherapie absolviert, er befindet sich zur Zeit in einer Klinik auf Entzug, sie ist wieder schwanger. „Damals wollte ich, dass sie verurteilt wird. Heute nicht mehr.“ Die Richterin stellte das Verfahren gegen die Frau ein. Händchenhaltend verließen beide das Gericht.