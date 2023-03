﻿Ohne Bewährung: Dynamo-“Fans“ zu Haftstrafen verurteilt

Dresden . Zwei Tage lang hatten Conrad H. und Oliver A. ihren Prozess am Amtsgericht locker gesehen und sich gelegentlich sogar amüsiert. Nach dem Urteil war Schluss mit lustig: Freiheitsstrafen ohne Bewährung wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Damit hatten sie nicht gerechnet. „Ich habe ihnen am Anfang gesagt, wenn ich bei dieser Anklage noch eine Bewährungsstrafe in Betracht ziehe, will ich auch was hören. Aber es kam nichts“, begründete Richter Arndt Fiedler.

Freiheitsstrafen ohne Bewährung

Die Angeklagten waren bei den Krawallen zur „Aufstiegsfeier“ von Dynamo im Mai 2021 Teil der tobende Menge, die sich Straßenschlachten mit der Polizei lieferte. 184 Polizisten wurden verletzt, aber auch Journalisten. Und auf die hatten die Angeklagten eingeschlagen, wobei Conrad H. wesentlich aktiver und schlagkräftiger war, deshalb ein Jahr und zehn Monaten kassierte. Oliver A. wurde zu einem Jahr und drei Monaten verurteilt.

Drei Pressevertreter attackiert, einen in Klinik geprügelt

Die beiden hatten zwei noch sehr junge und unerfahrene Pressevertreter attackiert und einen von ihnen ins Krankenhaus geprügelt und getreten. „Das geht gar nicht“, so Fiedler. Das dritte Opfer war ein gestandener Kameramann. Der 44-Jährige hat schon viel erlebt, auch üble Ausschreitungen, war nach fast zwei Jahren aber noch immer erschüttert und verzweifelt. „An dem Tag habe ich den Glauben an die Menschheit verloren.“

Angeklagter wollte nur Aufstieg beklatschen

Die Angeklagten, 48 und 39 Jahren alt, beide aus der Gastronomie, beide vorbestraft, beide in Privatinsolvenz, schwiegen zu den Vorwürfen, räumten nur ein, dass sie trotz coronabedingter Auflagen vor Ort waren. „Ich bin dahin gegangen, um die Mannschaft beim Aufstieg zu beklatschen“, erklärte Conrad H. Geklatscht hat er dann auch, aber nicht Beifall.

Verteidiger forderten Freispruch

Die Verteidiger forderten Freispruch, denn es gebe keine konkreten Hinweise, dass ihre Mandanten die Täter gewesen seien. Die Opfer hätten sie nicht genau beschreiben können. Stimmt, allen Zeugen war bei der ganzen Randale nur das markante, bunte Jäckchen von Conrad H. im Gedächtnis geblieben. Aber es gibt Aufnahmen der Polizei. Man dürfe zudem die Massendynamik nicht unterschätzen, argumentierten die Anwälte. „Ich bin es als Dresdner mittlerweile leid, immer Bagatellisierungsversuche zu hören, wenn bei einigen Dynamo-Fans mal wieder alles aus dem Ruder läuft“, konterte der Staatsanwalt. Die Angeklagten denken wohl über eine Berufung nach.ml