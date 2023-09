﻿Unterschlagung und Brandstiftung: 38-Jähriger ließ sieben Autos verschwinden

Dresden. Robert B., der während des Prozesses selbstbewusst und etwas genervt wirkte, rastete bei der Urteilsverkündung völlig aus. „Das geht nicht so“, brüllte er, schimpfte und lief raus. Der 38-Jährige stand wegen Unterschlagung vor dem Dresdner Amtsgericht. Er hat 2019 mit einer ganz üblen Nummer dem älteren, kranken Herrn H. richtig Angst und die Existenz kaputt gemacht. „Ich büße jetzt mein Haus ein, das wird versteigert. Ich muss ja die Leasinggesellschaften bedienen.“

Sieben Autos verschwunden

Der 70-Jährige war bis 2019 Subunternehmer einer Transportfirma mit eigenem Fuhrpark – sieben gekaufte und vor allem geleaste Fahrzeuge. Als er krank wurde, übernahm der Angeklagte dessen Gebiet und gegen monatliche Zahlungen befristet dessen Autos. Darüber schloss man einen rechtlich leider katastrophalen Überlassungsvertrag. Hätte H. seinen Anwalt bemüht, wäre ihm vieles erspart geblieben. Da der 70-Jährige in den Leasingverträgen stand, muss er für den Schaden aufkommen. Geld, das er nicht hat, seine Autos tauchten trotz europaweiter Fahndung nie wieder auf. Robert B. soll sie verkauft haben.

Anstiftung Versicherungsbetrug und Brandstiftung

Der schwieg zu den Vorwürfen. Er hatte zwar die Fahrzeuge nicht zurückgegeben, erschien aber noch zweimal auf dem Grundstück von Herrn H. Einmal mit Blumen, um den zu überreden, die Autos als gestohlen zu melden. 5000 Euro bot er für jedes an und wurde rausgeworfen. Dann kam er nachts mit Benzin, goss das an Türen und den Holzbalkon und zündete es an. Glücklicherweise erloschen die Flammen. „Es war ein Albtraum und hat unser Leben verändert“, sagte H. Für die Brandstiftung kassierte Robert B. in Bautzen 20 Monate auf Bewährung. Vielleicht dachte er, dass es diesmal wieder so gut läuft. Pech gehabt! Zwei Jahre und zehn Monate ohne Bewährung, das Bautzner Urteil wurde einbezogen, zudem wurde die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 140 000 Euro angeordnet. Hier rastete der insolvente Robert B. aus.

