﻿Der Dreh mit dem Briefkasten: So stahl ein Junkie Autos aus Dresdner Werkstätten

Dresden. Florian S. war zwölf, als er das erste Mal Crystal nahm „Ich habe alles probiert, Kokain, Herion, Ecstasy. Aber das war für mich nichts, ich blieb bei Crystal.“ Das Geld dafür „verdiente“ sich der Arbeitslose durch Straftaten. 14 Einträge zieren sein Strafregister, er saß Jahre im Gefängnis, begann – gerichtsverordnet – mehrere Therapien, hielt aber keine durch.

Dann versuchte es der Gebäudereiniger doch einmal mit Arbeiten und fand es gar nicht schlecht: „Das hat mir schon gefallen.“ Nicht gefallen hat ihm, dass er seine Drogen mit seinem sauer verdienten Geld bezahlen sollte. Und da kam was zusammen – eineinhalb bis zwei Gramm täglich konsumierte er nach eigenen Angaben. Also verlegte er sich erneut aufs Klauen und steht nun wieder vor dem Amtsgericht.

Autos aus Werkstätten geklaut

Der Angeklagte hatte ein Faible für Briefkästen entwickelt. Besonders für die, die draußen an Autowerkstätten hängen und in die Kunden, die ihr Auto vorbeibringen, wenn schon geschlossen ist, ihre Schlüssel einwerfen. Die fingerte er dann raus und fuhr die dazugehörigen Autos vom Hof: Im April einen Mercedes Sprinter mit Hebebühne im Wert von 65.000 Euro von der Hofmühlenstraße und einen BMW Mini Cooper – Zeitwert 14.000 Euro – von einer Werkstatt auf der Tharandter Straße. Die Wagen wollte er verkaufen, was nicht gelang, da er keinen Fahrzeugbrief hatte.

Den Sprinter ließ er dann irgendwo stehen, mit dem Mini fuhr er tagelang rum, „verschönerte“ das Auto mit Lack und Farbe, tankte auch zweimal – natürlich ohne zu bezahlen. Der Polizei fiel dann das zur Fahndung ausgeschriebene Auto in Freital auf – im Auto saß Florian S. Im Rucksack hatte er, neben einem Schlüssel des geklauten Sprinters, auch noch ein Cliptütchen Crystal. Das verschluckte er komplett, als die Beamten an die Scheibe klopften.

Mit zuviel Crystal in die Klinik

Der Angeklagte wurde schon mehrfach wegen drogenbedingter Psychosen zwangseingewiesen – auch dieses Crystal ist ihm nicht gut bekommen. „Er war völlig durch, mit ihm konnte man nicht mehr reden. Er erzählte was von einem Teufel und einem Engel, die auf seinen Schultern sitzen. Der war so fertig, dass er nicht in U-Haft konnte, wir haben ihn nach Arnsdorf gebracht“, erinnerte sich ein Polizeibeamter.

Es war vorerst das letzte Crystal, das Florian S. konsumierte, denn er ist noch immer in der Klinik. Er könne sich jetzt schon vorstellen, eine Therapie zu machen, erklärte der 28-Jährige, der dafür bisher keine Motivation hatte. „Aber ich weiß nicht, ob ich rückfällig werde, wenn mir jemand etwas anbietet.“ Der Prozess wird fortgesetzt.